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Политики и бандиты: Савченко рассказала, кто зовет ее замуж

02.12.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комментируя свою личную жизнь, украинский политик напомнила, что у нее сложилась непростая судьба.

Бывший народный депутат Надежда Савченко рассказала, почему все еще не вышла замуж, и от кого ей поступают предложения руки и сердца. 

Журналисты программы «Світське життя» встретили Савченко на вечеринке по случаю празднования дня рождения Дмитрия Гордона. Комментируя свою личную жизнь, она напомнила о своей непростой судьбе. 


«Пока что мужчин сдерживает еще только одно: я еще и до сих пор под судами, напомню, за якобы совершение террористического акта. Поэтому пока мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою довольно непростую судьбу», – отметила Савченко. 

Впрочем, политик все же рассказала, кто сейчас зовет ее замуж. «Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые ребята-рабочие, строители. То есть большой набор ", - подытожила Савченко. 


В марте прошлого года Савченко, находясь под следствием, рассказала, как ее пытался завербовать агент СБУ, "в первый же день знакомства затягивая в постель". 

"Не получается тебя, затягивают твою сестру. Не получается сестру - затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете - у него не встал, у меня не намокло. Ну так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - сказала Савченко.
 
Теги: знакомства
 
 
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Комментируя свою личную жизнь, украинский политик напомнила, что у нее сложилась непростая судьба.
 
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