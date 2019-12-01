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Дело Чуденцова передано в Следственный комитет
Источник материала: Партизан
Дело основателя сайта by24.org Владимира Чуденцова, задержанного 21 ноября на белорусско-польской границе, передали в Следственный комитет. Ведомство уже начало проводить следственные действия и назначило экспертизы.
“Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 328, части 1 статьи 14, части 1 статьи 328-1 УК РБ. В настоящее время он содержится под стражей в Бресте. Расследование уголовного дела продолжается брестским межрайонным отделом Следственного комитета”, — рассказал
Владимиру Чуденцову предъявлено обвинение по двум “наркотическим” статьям
За “контрабанду” наркотических веществ Владимиру Чуденцову грозит до семи лет лишения свободы.
21 ноября брестские таможенники сняли Владимира Чуденцова с поезда, который ехал в Польшу. В его сумке было найдено 0,87 грамма марихуаны. Сам Чуденцов, как показал осмотр, не был под влиянием веществ.
Мать журналиста Нина Зуева рассказала, что в тот же день в их квартире правоохранители нашли ещё два пакета с каким-то веществом. Позже стало известно, что это оказались около шести грамм марихуаны.
От дачи показаний Чуденцов отказался. Его арестовали на два месяца, он находится под стражей в Брестском СИЗО.
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Дело основателя сайта by24.org Владимира Чуденцова, задержанного 21 ноября на белорусско-польской границе, передали в Следственный комитет. Ведомство уже начало...
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