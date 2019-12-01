Дело Чуденцова передано в Следственный комитет









Еврорадио официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. “Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 328, части 1 статьи 14, части 1 статьи 328-1 УК РБ. В настоящее время он содержится под стражей в Бресте . Расследование уголовного дела продолжается брестским межрайонным отделом Следственного комитета”, — рассказалофициальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Владимиру Чуденцову предъявлено обвинение по двум “наркотическим” статьям

За “контрабанду” наркотических веществ Владимиру Чуденцову грозит до семи лет лишения свободы.





21 ноября брестские таможенники сняли Владимира Чуденцова с поезда, который ехал в Польшу. В его сумке было найдено 0,87 грамма марихуаны. Сам Чуденцов, как показал осмотр, не был под влиянием веществ.









Мать журналиста Нина Зуева рассказала, что в тот же день в их квартире правоохранители нашли ещё два пакета с каким-то веществом. Позже стало известно, что это оказались около шести грамм марихуаны.





От дачи показаний Чуденцов отказался. Его арестовали на два месяца, он находится под стражей в Брестском СИЗО.