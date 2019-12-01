Просто шел мимо: мужчина спас троих провалившихся под лед детей

Проходивший мимо мужчина спас троих детей, которые провалились под лед на Светиловском озере в Барановичах.





Примерно в 14.30 1 декабря два мальчика и девочка 6–8 лет вышли на первый лед Светиловского озера. Лед под ногами детей провалился, и они оказались в воде.





Очевидцем случившего стал житель города Егор Ващилко. Он сразу бросился на помощь и вытащил ребят из холодной воды.







