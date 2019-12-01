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Просто шел мимо: мужчина спас троих провалившихся под лед детей
Источник материала: Партизан
ЧП произошло 1 декабря в Северном микрорайоне.
Проходивший мимо мужчина спас троих детей, которые провалились под лед на Светиловском озере в Барановичах.
Примерно в 14.30 1 декабря два мальчика и девочка 6–8 лет вышли на первый лед Светиловского озера. Лед под ногами детей провалился, и они оказались в воде.
Очевидцем случившего стал житель города Егор Ващилко. Он сразу бросился на помощь и вытащил ребят из холодной воды.
– Потом подоспели другие люди и повели детей домой, – рассказал
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ЧП произошло 1 декабря в Северном микрорайоне.
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