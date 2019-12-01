|
Oops! Витебчанин в салоне связи вместо смартфона украл... муляж
Источник материала: Партизан
Своеобразно решил отметить свой тридцать первый день рождения ранее неоднократно судимый житель Витебска.
19 ноября около 17-00 мужчина отправился в салон связи, где открыто похитил выставочный экземпляр муляжа телефона стоимостью 8 рублей.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как подозреваемый вошел в помещение и стал разглядывать гаджеты. В какой-то момент он схватил первый попавшийся под руку телефон и поспешил скрыться с места преступления.
Продавцы салона вызвали милицию. Тогда же и выяснилось, что добычей злоумышленника стал не новенький телефон, а его муляж.
Вскоре сотрудникам уголовного розыска стала известна и личность мужчины. Пытаясь уйти от ответственности, он несколько дней жил на съемной квартире.
Несмотря на все попытки скрыться от правоохранителей, подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своеобразно решил отметить свой тридцать первый день рождения ранее неоднократно судимый житель Витебска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)