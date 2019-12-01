Siemens получила контракт на поставку оборудования для Минской ТЭЦ-5

Интерфакс-Запад " в РУП "Минскэнерго". "Победителем тендера для пиково-резервных мощностей на Минской ТЭЦ-5 стала компания Siemens Industrial Turbomachinery", - сообщили "" в РУП "Минскэнерго".





В соответствии с информацией, размещенной на сайте РУП "Белэнерго", стоимость создания пиково-резервных мощностей на Минской ТЭЦ-5 оставляет Br497,02 млн (эквивалент $240 млн по текущему курсу).





В соответствии с проектом, в 2021 году предусматривается создание на Минской ТЭЦ-5 энергоисточника мощностью 300 МВт на базе газотурбинных установок или газопоршневых агрегатов. В настоящее время мощность Минской ТЭЦ-5 составляет 719,6 МВт.





Как сообщалось, Беларусь намерена построить пиково-резервные мощности на 800 МВт, которые необходимы для устойчивой интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Запасные энергоисточники не будут использоваться в постоянной генерации. Они будут построены на действующих станциях с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС.





Резервные мощности создаются за счет установки быстродействующих газотурбинных установок и газопоршневых агрегатов, которые могут выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут.





Ранее также сообщалось, что Siemens стала победителем тендера на поставку аналогичного оборудования для Лукомльской ГРЭС (на 150 МВт) и Новополоцкой ТЭЦ (100 МВт) в Витебской области. Общая стоимость создания пиково-резервных мощностей на этих станциях составляет около Br420 млн (более $200 млн).





Таким образом, суммарно Siemens поставит оборудование для создания в Беларуси мощностей на 550 МВт ориентировочной стоимостью более $440 млн.





Между тем, пиково-резервные мощности на 250 МВт также будут созданы на Березовской ГРЭС (Брестская обл.). В РУП "Брестэнерго" агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что итоги тендера на поставку оборудования пиково-резервных энергоисточников еще не подведены. Стоимость проекта на Березовской ГРЭС составляет Br543,9 млн (около $220 млн).





Также ранее сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует шведскую Siemens Industrial Turbomachinery для поставки оборудования для строительства в Беларуси пиково-резервных энергоисточников на сумму более $100 млн.





В тендерах на поставку оборудования для резервных мощностей планировали участвовать "Русатом международная сеть" (РМС, структура "Росатома" по продвижению атомных технологий за рубежом) и АО "ОДК - Газовые турбины".









Замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сообщал в апреле, что страна планирует ввести пиково-резервные мощности не ранее 2021 года. "Эту работу мы должны завершить в 2021 году", - сказал замминистра.





По его словам, на эти цели Беларусь будет привлекать внешнее финансирование. "Будем привлекать внешние кредитные ресурсы, используем и свои ресурсы. Одним из условий конкурса является содействие в привлечении финансирования", - добавил замминистра.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.





Физпуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - в течение 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").