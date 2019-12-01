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Александр Лукашенко выразил соболезнование родным погибших в ДТП в Забайкалье

02.12.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Забайкалье – траур по погибшим в аварии с автобусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнование родным погибших в ДТП в Забайкалье

Все флаги на территории края приспущены. Отменены развлекательные мероприятия.

Трагедия произошла накануне в Сретенском районе. Транспортное средство съехало с моста. В момент инцидента в салоне находились 44 пассажира. Жертвами ДТП стали 19 человек, включая водителя. Ещё около 20 получили травмы.

Александр Лукашенко выразил соболезнование родным погибших в ДТП в Забайкалье

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Соболезнования родным и близким погибших, а также президенту России направил глава белорусского государства Александр Лукашенко. «В Республике Беларусь с большой скорбью воспринято трагическое известие о дорожно-транспортном происшествии в Сретенском районе Забайкальского края Российской Федерации, повлекшем многочисленные жертвы» – говорится в сообщении. 

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости России. В Забайкалье – траур по погибшим в аварии с автобусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все флаги на территории края приспущены....
 
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