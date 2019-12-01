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Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»

02.12.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартовали городские состязания по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»

В нынешнем сезоне матчи турнира переместились на крытый каток в микрорайоне «Малиновка» из-за того, что «Чижовка-Арена» принимает молодежный чемпионат мира в первом дивизионе. Впрочем, смена локации не испугала болельщиков. Трибуны были заполнены. Открытие 22-х соревнований прошло торжественно и завершилось символичным вбрасыванием шайбы. 

Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»

Cергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
«Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни. Школа, где ребята учатся побеждать, учатся работать в команде. Я уверен, это станет хорошим таким подспорьем для будущего физического, нравственного и духовного развития. В первую очередь мы это ждем, мы видим сегодня новые лица, новые ребята вливаются в эту дружную хоккейную нашу общегородскую команду будущих спортсменов. А если и не спортсменов, то просто ребят, которые физически и духовно сильны. А такие нам сегодня нужны.

Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»


За право представлять Минск в финале республиканского турнира сражаются 9 команд. По одной из каждого района столицы, а это без малого 100 ребят в возрасте от 14 до 16 лет.

Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»

Фестиваль, а назвать соревнования можно и так, продлится 2 недели. Помимо уже хорошо зарекомендовавших себя «Грифонов» и «Медведей», сильные команды собрали и другие  районы Минска. Организаторы состязаний  уверены, что они составят серьезную конкуренцию, а значит игры обещают быть интересными.  

Люди в материале: Cергей Клишевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартовали городские состязания по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нынешнем сезоне...
 
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