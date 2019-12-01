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Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартовали городские состязания по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нынешнем сезоне матчи турнира переместились на крытый каток в микрорайоне «Малиновка» из-за того, что «Чижовка-Арена» принимает молодежный чемпионат мира в первом дивизионе. Впрочем, смена локации не испугала болельщиков. Трибуны были заполнены. Открытие 22-х соревнований прошло торжественно и завершилось символичным вбрасыванием шайбы.
Cергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Фестиваль, а назвать соревнования можно и так, продлится 2 недели. Помимо уже хорошо зарекомендовавших себя «Грифонов» и «Медведей», сильные команды собрали и другие районы Минска. Организаторы состязаний уверены, что они составят серьезную конкуренцию, а значит игры обещают быть интересными.
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Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»
Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартовали городские состязания по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нынешнем сезоне...
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