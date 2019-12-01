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В Брестском районе автомобиль Suzuki насмерть сбил пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестском районе примерно в полдевятого вечера произошла смертельная авария.
Как
Мужчина погиб на месте от полученных травм.
Проводится проверка.
На прошлой неделе в Гомеле Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь.
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Новости Беларуси. В Брестском районе примерно в полдевятого вечера произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в городском...
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