В Сирии замечена «очень малоизвестная» граната, которую хорошо знают в Чечне

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото самодельных гранат, которые используют во время войны в Сирии. «Очень малоизвестное импровизированное оружие», — подписал снимок разместивший его в своем твиттере @ArmoryBazaar. Между тем на постсоветском пространстве эта граната неплохо известна.

Very little-known improvised weapon of the Syrian War This is a craftmade grenade called «Hanifka» — similar to the famous «Hattabka» (pic 2) from the Chechen Wars. A cut-down case from a 23 mm cartridge is used as a shell. It is usually filled with TNT or any other explosives. pic.twitter.com/uaU3xTx7kI — Armory Bazaar (@ArmoryBazaar) December 1, 2019

Речь идет о так называемой «хаттабке» — ручной гранате, сделанной из выстрела для подствольного гранатомета ВОГ-25 или автоматического АГС-17. Такие боеприпасы кустарно изготавливались во время двух Чеченских войн и получили свое название от одного из самых известных полевых командиров сепаратистов Амира ибн аль-Хаттаба, погибшего весной 2002 года.

Гранату, изображенную на фото, автор снимка назвал «Ханифка». По его словам, она изготовлена из 23-мм боеприпаса. Обычно такие гранаты использовались для выведения из строя живой силы противника — их метают рукой или используют как мины-растяжки.