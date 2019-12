В Сирии замечена «очень малоизвестная» граната, которую хорошо знают в Чечне

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото самодельных гранат, которые используют во время войны в Сирии. «Очень малоизвестное импровизированное оружие», — подписал снимок разместивший его в своем твиттере @ArmoryBazaar. Между тем на постсоветском пространстве эта граната неплохо известна.

Very little-known improvised weapon of the Syrian War