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В Сирии замечена «очень малоизвестная» граната, которую хорошо знают в Чечне

02.12.2019 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото самодельных гранат, которые используют во время войны в Сирии. «Очень малоизвестное импровизированное оружие», — подписал снимок разместивший его в своем твиттере @ArmoryBazaar. Между тем на постсоветском пространстве эта граната неплохо известна.

Речь идет о так называемой «хаттабке» — ручной гранате, сделанной из выстрела для подствольного гранатомета ВОГ-25 или автоматического АГС-17. Такие боеприпасы кустарно изготавливались во время двух Чеченских войн и получили свое название от одного из самых известных полевых командиров сепаратистов Амира ибн аль-Хаттаба, погибшего весной 2002 года.

Гранату, изображенную на фото, автор снимка назвал «Ханифка». По его словам, она изготовлена из 23-мм боеприпаса. Обычно такие гранаты использовались для выведения из строя живой силы противника — их метают рукой или используют как мины-растяжки.

 
 
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Самодельный боеприпас был очень популярен во время Чеченских войн
 
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