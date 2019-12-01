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Новая система разломов найдена на дне Тихого океана возле Калифорнии

02.12.2019 18:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Университета Райса и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили новую систему разломов на дне Тихого океана вблизи Западного побережья, которая может порождать землетрясения. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Business Insider.


На протяжении четырех дней в 2018 году исследователи проводили эксперимент: они опустили на дно Тихого океана на 51 километр глубоководные кабели MARS (Monterey Accelerated Research System) для записи подводных землетрясений. Для этого на концах кабелей прикрепили устройства, испускающие вспышки света — при подземных толчках свет рассеивался и направлялся обратно на устройства. Технология призвана помочь нанести на карту линии разломов в тех областях, где ученые очень мало знают о сейсмической активности на дне океана.

В итоге они обнаружили неизвестную систему разломов между разломами Сан-Андреас и Сан-Грегорио, а также зафиксировали землетрясение силой 3,5 балла в городе Гилрой, Северная Калифорния, в марте 2018 года.

Хотя обнаруженные разломы гораздо меньше Сан-Андреаса, но технология может применяться для изучения других опасных зон на дне океана (допустим, возле Тайваня), а также для предупреждения цунами.

 
 
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Ученые обнаружили неизвестную систему разломов между разломами Сан-Андреас и Сан-Грегорио.
 
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