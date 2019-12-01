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Здание 1937 года, где в войну был концлагерь, предлагают взять под охрану

02.12.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане из Масюковщины попросили сохранить историческое довоенное здание казармы, где во время Второй мировой войны располагался концлагерь, и создать здесь мемориальный парк. Узнали, что ответили местные власти.


Фото: пользователь doc_by на форуме sgvavia.ru, март 2019 года

В микрорайоне Масюковщина недавно начался снос бывшего военного городка. Жители обратились к местным властям и попросили сохранить здание казармы.

«Мы, жители микрорайона Масюковщина, находящегося на северо-западе города Минска и иные неравнодушные граждане, выступаем за сохранение здания бывшей казармы довоенного периода, расположенного по адресу Лынькова, 111 Г, и прилегающей территории с многочисленными зелеными насаждениями, а также за создание мемориального парка.

Во время Второй мировой войны на данной территории размещался немецкий концлагерь для военнопленных Waldlager Stalag 352 (Шталаг 352). Вышеупомянутое здание служило инфекционным отделением лазарета концлагеря и было свидетелем трагических событий нашей истории».

По мнению местных жителей, здание является историко-культурной ценностью и нуждается в реставрации.

300 человек отправили местным властям петицию, на которую пришел ответ за подписью замглавы администрации Фрунзенского района Ирины Савицкой. Там сказано, что на месте бывшего лагеря военнопленных предусматривается сохранение ядра лагеря в виде общественного сквера. Бывшее южное кладбище лагеря тоже будет сохранено в статусе сквера.

«Таким образом, разработчик указанного детального плана — УП „Минскградо“ — предлагает придание статуса историко-культурной ценности сохранившемуся зданию трехэтажной казармы 1937 года постройки, в котором находился лагерный лазарет и по архивным сведениям погибло около 10 тысяч пленных солдат и офицеров Красной Армии».

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Теги: Минск
 
 
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Минчане попросили сохранить историческое здание казармы, где во время войны располагался концлагерь, и создать мемориальный парк.
 
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