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Здание 1937 года, где в войну был концлагерь, предлагают взять под охрану
Источник материала: Tut.by
Минчане из Масюковщины попросили сохранить историческое довоенное здание казармы, где во время Второй мировой войны располагался концлагерь, и создать здесь мемориальный парк. Узнали, что ответили местные власти.
В микрорайоне Масюковщина недавно начался снос бывшего военного городка. Жители обратились к местным властям и попросили сохранить здание казармы.
«Мы, жители микрорайона Масюковщина, находящегося на северо-западе города Минска и иные неравнодушные граждане, выступаем за сохранение здания бывшей казармы довоенного периода, расположенного по адресу Лынькова, 111 Г, и прилегающей территории с многочисленными зелеными насаждениями, а также за создание мемориального парка.
Во время Второй мировой войны на данной территории размещался немецкий концлагерь для военнопленных
По мнению местных жителей, здание является историко-культурной ценностью и нуждается в реставрации.
300 человек отправили местным властям
«Таким образом, разработчик указанного детального плана — УП „Минскградо“ — предлагает придание статуса историко-культурной ценности сохранившемуся зданию трехэтажной казармы 1937 года постройки, в котором находился лагерный лазарет и по архивным сведениям погибло около 10 тысяч пленных солдат и офицеров Красной Армии».
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Минчане попросили сохранить историческое здание казармы, где во время войны располагался концлагерь, и создать мемориальный парк.
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