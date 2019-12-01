На балу у Осени побывали учащиеся Неманицкой школы

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Народные гуляния в осеннюю пору уходят своими корнями в далекое прошлое: уже убран крестьянами богатый урожай, заготовлены припасы на долгую зиму, значит, пришло время отдыха и веселья.

Учащиеся нашей школы тоже потрудились, чтобы собрать природный материал, украсить зал золотыми листьями и создать себе необычные наряды для модного дефиле на осеннем балу.

На празднике в честь Осени звучали прекрасные стихи знаменитых поэтов А.С. Пушкина, С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева и музыкальные композиции, исполнялись зажигательные танцы.

Веселые осенние конкурсы – «Накорми друга овощами», «Перебери зерно», народные пословицы и поговорки, посвященные осенней поре, – прославляли трудолюбие белорусского народа. Внимание ребят также привлекли народные приметы, в которых благодаря наблюдениям за природой осенью люди предсказывали предстоящую зиму.

У нас по всем приметам вышло, что осень была прекрасной, а зима ожидается веселой!

Мария АНДРЕЙЧИК, учащаяся 6 класса