Тайвань вооружает полицию противотанковыми ракетами для городских боев с армией Китая

Источник материала: Tut.by

Тайвань разместил около 400 противотанковых ракет Kestrel вокруг основных правительственных объектов. Это нужно, чтобы в случае чего сдерживать Народно-освободительную армию Китая, пишет defenseworld.net, ссылаясь на сообщение командования военной полиции страны.



Фото: Taipei Times

Kestrel — одноразовая противотанковая ракета, которая может стрелять боеприпасом с бронебойно-фугасной или кумулятивной боевой частью. Первые посты с Kestrel военная полиция Тайваня развернула в октябре. Сейчас закуплено уже 397 ракет, 238 учебных боеприпасов, а также пять обучающих тренажеров.

Противотанковые ракеты поступили на вооружение во вновь созданную роту быстрого реагирования в 202-м региональном командовании военной полиции. Она нужна для сдерживания противника в случае угрозы центральному правительству.

Общая стоимость ракет составила 1,41 миллиона долларов США. С их помощью военная полиция сможет проводить быстрые контратаки в условиях городских боев.