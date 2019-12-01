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Тайвань вооружает полицию противотанковыми ракетами для городских боев с армией Китая
Источник материала: Tut.by
Тайвань разместил около 400 противотанковых ракет Kestrel вокруг основных правительственных объектов. Это нужно, чтобы в случае чего сдерживать Народно-освободительную армию Китая,
Kestrel — одноразовая противотанковая ракета, которая может стрелять боеприпасом с бронебойно-фугасной или кумулятивной боевой частью. Первые посты с Kestrel военная полиция Тайваня развернула в октябре. Сейчас закуплено уже 397 ракет, 238 учебных боеприпасов, а также пять обучающих тренажеров.
Противотанковые ракеты поступили на вооружение во вновь созданную роту быстрого реагирования в 202-м региональном командовании военной полиции. Она нужна для сдерживания противника в случае угрозы центральному правительству.
Общая стоимость ракет составила 1,41 миллиона долларов США. С их помощью военная полиция сможет проводить быстрые контратаки в условиях городских боев.
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Таким оружием собираются оборонять правительственные здания
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