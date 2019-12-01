Водитель мусоровоза отомстил владельцу авто за неправильную парковку: забавное видео

Источник материала: Tut.by

Забавный случай произошел в Санкт-Петербурге: владелец легковушки заблокировал подъезд к мусорным контейнерам и нарвался на месть со стороны работников коммунальных служб. Те установили контейнеры так, что попасть внутрь неправильно припаркованного автомобиля было просто невозможно! Залезать в салон водителю пришлось совсем не через двери. Случай сняла камера видеонаблюдения во дворе.