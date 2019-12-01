ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему кошмарные сны полезны для здоровья

02.12.2019 18:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Почему кошмарные сны полезны для здоровья

фото: stihi.ru

Исследование, проведенное в Женевском университете, позволяет предположить, что неприятные сновидения имеют благородную цель.

Кошмарные сны могут оказывать на сознание терапевтический эффект, подготавливая нас к встрече с реальными страхами, считают нейробиологи из Женевского университета, пишет РБК.

Их исследование университете, позволяет предположить, что неприятные сновидения имеют благородную цель — они готовят нас к переживанию реальных страхов наяву. Ученые обнаружили, что люди, которые сообщали о частых кошмарах, умели эффективно подавлять эмоции страха во время бодрствования.

По словам нейробиолога Лампроса Перогамвроса, корреляты страха во сне были зафиксированы впервые в истории изучения сновидений. Давняя мысль о том, что сны могут регулировать и настраивать наши повседневные эмоции, подтвердилась, сообщает Science Alert.

Предварительные данные свидетельствуют, что испытываемые во сне ощущения влияют на наши чувства во время пробуждения. И наоборот: снижение активности эмоциональных центров мозга, например миндалевидного тела, влияет на эмоциональную интенсивность снов.

Возможно, именно здесь отлично проявляет себя теория моделирования опасностей, предложенная финским психологом Антти Ревонсуо. Согласно ей мозг справляется со страхом в реальности после «репетиции» угрожающих ситуаций во снах. Между тем другие модели предполагают, что ночью мозг каким-то образом преодолевает конфликты, решает гипотетические проблемы. Теории сходятся в том, что переживание страхов в сновидениях полезно, но остается вопрос, как именно достигается эта польза.

Перогамврос считает, что сны — это тренировка будущих реакций на стресс. Его предположение подтверждается данными ЭЭГ и МРТ 89 участников исследования. В двух участках мозга — островковой доле, ответственной за формирование сознания, и поясной коре, обрабатывающей эмоции, — после пережитых кошмаров активность снижается. В то же время проявляет себя медиальная префронтальная кора головного мозга, чья деятельность заключается в прогнозировании последствий текущих действий. Это подтверждает теорию о ночных «репетициях» возможных опасных ситуаций.

Теперь исследователи намерены изучить эффект приятных сновидений на эмоциональное состояние во время бодрствования. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование, проведенное в Женевском университете, позволяет предположить, что неприятные сновидения имеют благородную цель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая система разломов найдена на дне Тихого океана возле Калифорнии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика