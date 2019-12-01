Почему кошмарные сны полезны для здоровья

Источник материала: Ежедневник



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Исследование, проведенное в Женевском университете, позволяет предположить, что неприятные сновидения имеют благородную цель.

Кошмарные сны могут оказывать на сознание терапевтический эффект, подготавливая нас к встрече с реальными страхами, считают нейробиологи из Женевского университета, пишет РБК .

Их исследование университете, позволяет предположить, что неприятные сновидения имеют благородную цель — они готовят нас к переживанию реальных страхов наяву. Ученые обнаружили, что люди, которые сообщали о частых кошмарах, умели эффективно подавлять эмоции страха во время бодрствования.

По словам нейробиолога Лампроса Перогамвроса, корреляты страха во сне были зафиксированы впервые в истории изучения сновидений. Давняя мысль о том, что сны могут регулировать и настраивать наши повседневные эмоции, подтвердилась, сообщает Science Alert.

Предварительные данные свидетельствуют, что испытываемые во сне ощущения влияют на наши чувства во время пробуждения. И наоборот: снижение активности эмоциональных центров мозга, например миндалевидного тела, влияет на эмоциональную интенсивность снов.

Возможно, именно здесь отлично проявляет себя теория моделирования опасностей, предложенная финским психологом Антти Ревонсуо. Согласно ей мозг справляется со страхом в реальности после «репетиции» угрожающих ситуаций во снах. Между тем другие модели предполагают, что ночью мозг каким-то образом преодолевает конфликты, решает гипотетические проблемы. Теории сходятся в том, что переживание страхов в сновидениях полезно, но остается вопрос, как именно достигается эта польза.

Перогамврос считает, что сны — это тренировка будущих реакций на стресс. Его предположение подтверждается данными ЭЭГ и МРТ 89 участников исследования. В двух участках мозга — островковой доле, ответственной за формирование сознания, и поясной коре, обрабатывающей эмоции, — после пережитых кошмаров активность снижается. В то же время проявляет себя медиальная префронтальная кора головного мозга, чья деятельность заключается в прогнозировании последствий текущих действий. Это подтверждает теорию о ночных «репетициях» возможных опасных ситуаций.

Теперь исследователи намерены изучить эффект приятных сновидений на эмоциональное состояние во время бодрствования.