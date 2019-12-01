Более половины хулиганств связаны с повреждением либо уничтожением чужого имущества

Источник материала: Газета Авангард





Практически ежедневно в наших дворах хулиганит мелочь или хулиганят «по мелочи». Поцарапанные авто, разбитые стекла, перевернутые скамейки, согнутые в бараний рог металлические конструкции… Развлечения ради или из-за незнания закона?

Истории о том, что кто-то из пацанят во дворе смеха ради царапнул гвоздем по машине, весьма не редки. И если родители пытаются найти объяснение поступку своего чада, мол, не со зла ведь, баловство обыкновенное… Но не трудно представить, как трансформировалось бы «логичное объяснение» родителя, если бы «картина» появилась на его собственном авто.

Заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев поясняет, что хулиганство – это общественно опасное активное поведение. Это понятие включает три признака. Во-первых, это грубое нарушение общественного порядка, во-вторых, явное неуважение к обществу и, в-третьих, применение насилия или угрозы его применения либо уничтожение или повреждение чужого имущества.

Впрочем, не редко тот, кто хулиганит, не осознает последствий и ответственности, которая может наступить за его действия. Тем не менее, ответственность за данное преступление достаточно суровая.

Яркий пример. В середине сентября водитель такси в Гомеле около дома 4 по улице Клермон Ферран просигналил пешеходу под «шоффе», проходи, мол, быстрее. Тому это не понравилось, и 37-летний мужчина со всего размаху ударил ногой в водительскую дверь «Киа Рио». В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство).

А за уничтожение или повреждение чужого имущества либо отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом хулиганство предусмотрены общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Аналогичная ситуация. 9 октября от специалиста одного из банков поступило сообщение, что на проспекте Речицком областного центра возле дома кто-то разбил стекло инфокиоска. Сотрудники уголовного розыска Советского РОВД установили, что это совершил 61-летний гомельчанин. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз пытался ввести пин-код для получения денег с карточки, но все безуспешно. Виноватым в этом оказался банковский аппарат, которому он в эмоциональном порыве разбил стекло экрана. Результат на выходе то же. Возбуждение уголовного дела по статье «Хулиганство»

Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), могут грозить уже сроком до шести лет. А если в руках хулигана появилось оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия для причинения телесных повреждений, а также взрывчатые вещества или взрывные устройства либо прозвучала угроза их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Недавний факт. 26 ноября в деревне Носовичи Добрушского района у 28-летнего парня украли новенький горный велосипед. Правда тут он сам проявил беспечность, оставив его около двухэтажного дома без пристегивания и других мер предосторожности. В ходе самостоятельных поисков нашелся свидетель, который видел мужчину с велосипедом. Вот только приметы назвал совсем уж общие: среднего роста, куртка да кроссовки. Далеко все было. Но расстроенный пропажей парень решил, что все это вполне подходит к мужчине из соседнего посёлка Семеновский. Вместе со старшим братом тем же вечером к нему и наведались. Вот только тот категорически отрицал свою причастность к краже. Когда простых слов оказалось мало, младший из братьев вдруг выхватил пистолет и ударил того по голове. После такого аргумента тот стремглав кинулся из дома. А его сожительница сообщила о произошедшем в милицию.

Парня и его брата задержали, вскоре нашли и пневматический газобаллонный пистолет марки «Swiss Arms», калибра 4.5 мм. Добрушским РОСК было возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.

Уголовная ответственность за хулиганство так же, как и за мелкое наступает с 14 лет, так как данное правонарушение и преступление представляют повышенную общественную опасность.

Большинство хулиганов «дебоширят» под влиянием алкоголя. В этот момент «герой» не осознает последствий, которые могут наступить в результате его действий. Важнее — проявить и продемонстрировать свою пьяную удаль и бесчинство. Но состояние алкогольного опьянения является отягощающим обстоятельством.

5 ноября в 2.20 ночи житель агрогородка Бабичи в зале закусочной «Белорусское бистро» ж/д вокзала станции Гомель металлической опорой стола разбил стекло холодильной витрины. 44-летний мужчина был задержан нарядом ППСМ.

3 ноября в баре «Чемодан» в Речице свою «правоту» доказывал 21-летний житель райцентра. Поздним вечером он рукой разбил оконное стекло заведения. Группа задержания департамента охраны среагировала на вызов молниеносно. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

Ситуаций много, закон — один. К примеру, 25 октября в Ветковском районе в агрогородке Пыхань 20-летний парень из хулиганских побуждений разбил камнем стекло в окне местной жительнице. После его установления он вроде и вину признал, да извинился. А уголовное то дело уже возбуждено.

А кому лучше сделал 17-летний учащийся сельскохозяйственного колледжа? 27 ноября в 23.30 в агрогородке Болотня Рогачёвского района он разбил заднее стекло в автомашине «Ниссан Х-TRAIL» местного жителя. Утром следующего дня владелец, понятное дело, об этом сообщил правоохранителям. Оперативники установили, кто к этому причастен. Результат тот же — возбуждение уголовного дела по факту хулиганства. Теперь родителям надо думать как возместить причиненный ущерб. Под большим вопросом и окончание учебного заведения, где он уже окончил 2 курса.

Хулиганство, связанное с повреждением автотранспорта (повреждение лакокрасочного покрытия, проколотые колеса, разбитые стекла) также сегодня не редкость. Наверняка в каждом дворе были такие случаи. Порой на дефицитных дворовых парковках разворачивается настоящая «война». Но даже малая «шалость» в виде прокола или пореза колеса авто соседа не остается безнаказанной. Некоторые «народные мстители» или «богатыри» думают, что останутся безнаказанными и их не найдут.

Буквально вчера, 28 ноября, 36-летний мозырянин во пъяну деревянным поленом выбил лобовое стекло в автомашине «Ауди 80» на улице Портовой. Владелец автомобиля, рабочий одного из заводов, хулиганскую выходку не оценил и сообщил о произошедшем по телефону «102». Сотрудники ППСМ РОВД мужчину задержали. А районный отдел СК в тот же день квалифицировал произошедшее как совершенное хулиганство. Соответственно возбудил и уголовное дело.

— Не стоит забывать, что многие дворовые территории сегодня оборудованы системами видеонаблюдения. Большинство граждан уже сделали для себя вывод, что затраты на установку камер видеонаблюдения несоизмеримы с ущербом, которые они могут понести в результате хулиганских действий в отношении их имущества. Даже сам вид видеокамер вполне может остановить хулигана, ну а в крайнем случае, с их помощью ускорит поиск злоумышленника. Не стоит забывать и о том, что таких «героев» любят поснимать на свои смартфоны и случайные свидетели. А качество съемки некоторых телефонов на сегодня может составить конкуренцию даже стационарной камере. Да и автомобиль сегодня с видеорегистратором, срабатывающим на движение, уже далеко не редкость, — объясняет Заместитель начальника УВД облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев.

— Это позволяет милиции впоследствии не только найти и идентифицировать хулигана, но даже после размещения видео в сети интернет многие из них сами бегут в милицию покаяться в содеянном. И помощь граждан в борьбе с хулиганьем является неоценимой для правоохранителей.

По статистике, около 60 % хулиганств связаны именно с повреждением либо уничтожением чужого имущества. В то же время, многие подростки, обвиняемые по уголовным делам о хулиганстве, наивно полагали, что, разбивая окна в чужих домах, царапая лакокрасочное покрытие транспортных средств либо прокалывая колеса автомобилей, совершая иные подобные действия, не понесут уголовной ответственности.

И тут стоит пояснить, что любые умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, уголовным законом квалифицируются как уголовно наказуемое деяние (хулиганство). Ответственность наступает даже тогда, когда при совершении хулиганства никто, кроме самого правонарушителя, не присутствует. Однако он должен сознавать, что результат его действий все равно станет очевиден.

Ну и не стоит забывать тот факт, что помимо неприятностей в виде административного или уголовного процесса, хулигану придется возмещать не только причиненный им материальный ущерб, но зачастую и расходы, связанные с компенсацией морального вреда потерпевшим.

По инфомации ОИОС УВД