«Лучше бы сдох! Меньше проблем». Что раздражает в партнёре жителей Слуцка и Солигорска

Источник материала: Слуцк Город





Кого-то раздражают разбросанные по дому носки, кого-то оставленные на столе использованные зубочистки, а кто-то раздувает скандал из-за сигаретного дыма в салоне автомобиля. Об этом и не только рассказали SlutskGorod жители Слуцка и Солигорска в опросе на тему «Что вас раздражает в партнёре».

Не часто можно встретить человека, которого в его второй половинке всё устраивает, да и на тему личных отношений между супругами в говорить откровенно обществе не принято. Однако на условиях анонимности 20 мужчин и 20 женщин из Слуцка и Солигорска поделились привычками и качествами своих партнёров, которые им не нравятся.

Как отвечали мужчины, что их раздражает во второй половинке:

Губка для посуды лежит в раковине под грязной посудой, и её не видно;

Супруга медленно гуляет по продуктовым магазинам и что-то там изучает;

Всё время сидит в телефоне, даже в туалет берёт с собой;

Заставляет убирать в доме, а я этого терпеть не могу.

Как на этот вопрос ответили женщины:

В основном женщинам трудно воспринимать спокойно мужскую неряшливость. Это разбросанные по дому носки, не закрытый тюбик с пастой или оставленная на столе упаковка от сухариков. Но есть и другие ответы:

Заставляет убирать за собой обувь в тумбочку в коридоре.

Упрекает, когда за собой сразу не мою кружку из-под какао, потому что в посудомойке она не отмывается.

Когда на работе что-то не получается, говорит: «Сиди дома. Нечего тебе работать».

Когда начинают болеть животные, первое, что говорит: «Лучше бы сдох! Меньше проблем».

Вечно не убранный шкаф, не убирает крошки со стола, обувь оставляет посреди прихожей

Не расстаётся с телефоном не расстаётся, даже когда ребёнка кормит, едим или смотрим фильм

Когда моет посуду, видит только ту, которую в умывальник я поставила.

Носит линзы, но постоянно забывает менять в контейнере жидкость для них, и мне приходится это делать.

Кроме того, хотим отметить, что из 20 опрошенных мужчин, 12 в один голос заявили, что их всё устраивает в партнёре. И только две женщины были удовлетворены своими супругами. Исходя из этого, мы сделали подборку самых интересных ответов.

Что раздражает мужчин в партнёршах?

Михаил: «Если честно, меня в моей супруге раздражает всё! Вот она рядом сидит, и уже начинает бесить. По утрам, если не "вынесла мозг", день прошёл зря. Пилит по любому поводу: я не туда положил вещи или не почистил зубы утром. Если покурил в салоне автомобиля перед тем, как она села в него – всё, мне смерть на месте, потому что этот запах перебивает аромат её духов. Если она чем-то занята по дому, а я прилёг с телефоном на диван, моя "Дружба" начинает заводиться с пол-оборота! По её мнению, если она трудится, значит я обязательно должен где-то мелькать на фоне. И не важно, полчаса я вкручиваю шуруп или выношу мусор. Главное - моя вовлечённость в общий процесс. Наверное, это и есть любовь».

Егор: «Моя жена меня не понимает. Я работаю водителем автобуса, когда прихожу с работы, стараюсь поделиться с супругой разными историями, рассказать, как прошёл мой день. Но в ответ часто получаю, что мне это не интересно. Не то, чтобы совсем не слушает, нет. Просто избирательно подходит к этому. А ещё она храпит по ночам так, что я просыпаюсь по несколько раз за ночь. Это напрягает, потому что потом весь день на работе я разваливаюсь от недосыпа».

Дмитрий: «Устроить скандал из-за того, что я забыл о какой-то важно дате - это наше всё! Я в прошлом году просто на словах поздравил супругу с 8 Марта, ну забыл я купить подарок, если честно. Так она мне устроила холодную войну на весь день. А вечером собралась и без слов уехала на такси с моей карточкой. Я сидел и наблюдал весь вечер, как с моего счёта уходят деньги. Мне смс приходили на телефон. Когда в час ночи жена вернулась домой пьяная и весёлая, я не осмелился спросить где она была. Она бы просто разнос мне строила. И так всегда, если я забуду о какой-то важной для неё дате и вовремя не куплю мало-мальский подарок. Вот этого, если честно, мне не понять».

Что не устраивает женщин в мужьях?

Марина: «Недостатков у моего мужа куча, и с ними я пытаюсь бороться целых 16 лет. К примеру, после работы он может сесть за стол в грязных носках, от которых "аромат" перебивает всяческий аппетит. По утрам муж чистить нос, не закрывая дверь в ванной комнате. Не смотря на мои замечания, может вытереть руки о диван или свою одежду. Причём эту привычку переняли у него все трое наших детей. Использованные зубочистки и ватные палочки можно найти и на обеденном столе, и в постели, но только не в мусорном ведре. А ещё, если нужно срочно выйти, но на вешалке не будет глаженого чистого комплекта одежды, муж будет возмущаться».

Катя: «Мой мужчина при любой возможности старается поправить, потому что считает себя экспертом во всех областях. Ты не так делаешь это, и то делаешь не так, а вот они тоже все не правильно делают. Это со временем вызывает только улыбку. Но это ничто по сравнению с его привычкой врать. Казалось бы, со всем можно смириться. Только смириться с тем, что у человека в крови привычка во всем врать, невозможно».

Анна: «Я работаю на компьютере, иногда из дома. Так вот, если супруг выходной, у него каждые 20-30 минут возникают супер-важные вопросы ко мне, которые во что бы то ни стало нужно решить. Ещё меня напрягает его патологическое нытьё по поводу семейного бюджета, которое пережить под силу только слепоглухонемой женщине. Если мы вместе едем на работу, у меня заочно дёргается глаз. По дороге я вспоминаю все молитвы, ведь он несётся, как сумасшедший, а заодно выслушиваю лекцию на тему, как я его достала своей медлительностью. Кроме того, у моей половинки есть врождённая способность портить мне настроение по поводу и без. Иногда кажется, что меня попросту "чпокает" карма за какие-то провинности, и мужа я получила в наказание».

Ольга Кононович

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