Водитель испугался ответственности и уехал после того, как столкнулся с лосем

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, первого декабря, около 21:00 часов сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Пежо», который привлек их внимание следами характерными для ДТП. Водитель, житель деревни Большое Подлесье, 1994 года рождения, пояснил правоохранителям, что въехал в стену дома на своем приусадебном участке и собирается отдать машину в ремонт. Подобное объяснение у инспектора вызвало подозрение, он записали данные водителя и информацию о транспортном средстве.





Через несколько минут после того, как водитель скрылся из поля зрения милиционеров, поступила информация, что около 20:00 часов на 20 километре автодороги «Ляховичи-Святица», вблизи деревни Кривошин, совершен наезд на дикое животное. Лось погиб на месте происшествия, водитель с места ДТП скрылся.

Правоохранители незамедлительно выехали в деревню Большое Подлесье и застали 25-летнего мужчину дома, который сознался в содеянном, а свой поступок объяснил тем, что испугался ответственности.

В отношении водителя составлены два административных протокола по ч. 5 ст. 18.22 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения; оставление водителем места ДТП).

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич,

фото ОГАИ Ляховичского РОВД.