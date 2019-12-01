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Водитель испугался ответственности и уехал после того, как столкнулся с лосем
02.12.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, первого декабря, около 21:00 часов сотрудники
Через несколько минут после того, как водитель скрылся из поля зрения милиционеров, поступила информация, что около 20:00 часов на 20 километре автодороги «Ляховичи-Святица», вблизи деревни Кривошин, совершен наезд на дикое животное. Лось погиб на месте происшествия, водитель с места ДТП скрылся.
Правоохранители незамедлительно выехали в деревню Большое Подлесье и застали 25-летнего мужчину дома, который сознался в содеянном, а свой поступок объяснил тем, что испугался ответственности.
В отношении водителя составлены два административных протокола по ч. 5 ст. 18.22 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения; оставление водителем места ДТП).
Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич,
фото ОГАИ Ляховичского РОВД.
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