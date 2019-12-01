Национальный банк Беларуси 2 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на завтра 3.12.2019 года.

На данной странице находятся курсы валют Национального банка Республики Беларусь. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю:

  • доллар;
  • евро;
  • российский рубль;
  • украинская гривна;
  • казахстанский тенге и др.

Курсы Нацбанка Беларуси на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 14:00. Все данные обновляются в режиме реального времени.

Официальные курсы валют на 03.12.2019

Код    Наименование валюты Курс
AUD  1  Австралийский доллар 1,4321
BGN  1  Болгарский лев 1,1885
UAH  100  Гривна 8,8075
DKK  10  Датская крона 3,1114
USD  1  Доллар США 2,1105
EUR  1  Евро 2,3251
PLN  10  Злотый 5,4027
IRR  100000  Иранский риал 5,0250
ISK  100  Исландская крона 1,7231
JPY  100  Йена 1,9248
CAD  1  Канадский доллар 1,5883
CNY  10  Китайский юань 2,9970
KWD  1  Кувейтский динар 6,9411
MDL  10  Молдавский лей 1,2043
NZD  1  Новозеландский доллар 1,3640
NOK  10  Норвежская крона 2,2933
RUB  100  Российский рубль 3,2767
XDR  1  СДР (Специальные права заимствования) 2,8975
SGD  1  Сингапурcкий доллар 1,5421
KGS  100  Сом 3,0159
KZT  1000  Тенге 5,4595
TRY  10  Турецкая лира 3,6664
GBP  1  Фунт стерлингов 2,7245
CZK  100  Чешская крона 9,1005
SEK  10  Шведская крона 2,2069
CHF  1  Швейцарский франк 2,1105