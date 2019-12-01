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Курсы валют Нацбанка РБ на завтра 3 декабря 2019 года
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Источник материала:
Новости Волковыска
Курсы валют Нацбанка РБ на завтра 3 декабря 2019 года">
Национальный банк Беларуси 2 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на завтра 3.12.2019 года.
На данной странице находятся курсы валют Национального банка Республики Беларусь. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю:
- доллар;
- евро;
- российский рубль;
- украинская гривна;
- казахстанский тенге и др.
Курсы Нацбанка Беларуси на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 14:00. Все данные обновляются в режиме реального времени.
Официальные курсы валют на 03.12.2019
|Код
|
| Наименование валюты
|Курс
|AUD
| 1
| Австралийский доллар
|1,4321
|BGN
| 1
| Болгарский лев
|1,1885
|UAH
| 100
| Гривна
|8,8075
|DKK
| 10
| Датская крона
|3,1114
|USD
| 1
| Доллар США
|2,1105
|EUR
| 1
| Евро
|2,3251
|PLN
| 10
| Злотый
|5,4027
|IRR
| 100000
| Иранский риал
|5,0250
|ISK
| 100
| Исландская крона
|1,7231
|JPY
| 100
| Йена
|1,9248
|CAD
| 1
| Канадский доллар
|1,5883
|CNY
| 10
| Китайский юань
|2,9970
|KWD
| 1
| Кувейтский динар
|6,9411
|MDL
| 10
| Молдавский лей
|1,2043
|NZD
| 1
| Новозеландский доллар
|1,3640
|NOK
| 10
| Норвежская крона
|2,2933
|RUB
| 100
| Российский рубль
|3,2767
|XDR
| 1
| СДР (Специальные права заимствования)
|2,8975
|SGD
| 1
| Сингапурcкий доллар
|1,5421
|KGS
| 100
| Сом
|3,0159
|KZT
| 1000
| Тенге
|5,4595
|TRY
| 10
| Турецкая лира
|3,6664
|GBP
| 1
| Фунт стерлингов
|2,7245
|CZK
| 100
| Чешская крона
|9,1005
|SEK
| 10
| Шведская крона
|2,2069
|CHF
| 1
| Швейцарский франк
|2,1105
Теги
: Курсы валют
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Национальный банк Беларуси 2 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на завтра...
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