Источник материала: Новости Волковыска

Курсы валют Нацбанка РБ на завтра 3 декабря 2019 года">

Национальный банк Беларуси 2 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на завтра 3.12.2019 года.

На данной странице находятся курсы валют Национального банка Республики Беларусь. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю:

доллар;

евро;

российский рубль;

украинская гривна;

казахстанский тенге и др.

Курсы Нацбанка Беларуси на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 14:00. Все данные обновляются в режиме реального времени.

Официальные курсы валют на 03.12.2019