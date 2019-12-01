Бюджет прожиточного минимума будут рассчитывать по-новому. Посчитали, как он может вырасти

Источник материала: Tut.by

В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума за счет части, которая отведена на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. Правда, пока только на бумаге. Подросшую сумму мы увидим только 1 февраля 2020 года, когда БПМ в очередной раз пересмотрят. FINANCE.TUT.BY подсчитал, на сколько может увеличиться показатель, когда его рассчитают по-новому.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Прожиточный минимум состоит из двух частей: суммы на минимальный набор продуктов для разных групп населения с поправкой на возраст, трудоспособность и социальный статус и суммы на непродовольственные товары и услуги. Часть, которая отводится на продукты, пересчитывается раз в квартал исходя из актуальных цен. А вот сумма на оплату услуг и покупку непродовольственных товаров берется как определенный процент от рассчитанного на продукты. С сентября 2014 года по 1 декабря 2019 года вторая (на услуги и непродтовары) составляла 77% от первой (на продукты). Раз в 5 лет этот процент пересматривают. С 1 декабря сумму на коммуналку, одежду, шампунь, мыло и прочее увеличили до 83%.

Это значит, что 1 февраля 2020 года, когда БПМ в очередной раз пересмотрят, сумма увеличится значительнее, чем обычно. Мы посчитали, на сколько она может вырасти.

Естественно, наши расчеты носят примерный характер, поскольку мы не знаем, на какой конкретно процент в этот раз вырастет БПМ. Но предположим, что средний на душу населения БПМ с 1 февраля 2020 увеличится на столько же процентов, как за аналогичный период 2018—2019 годов. Это 1,25%.

Сейчас БПМ составляет 231,83 рубля. В нем 130,98 рубля отводится на продукты и 100,85 рубля на непродовольственные товары и услуги. 1,25% от первой суммы — это 1,64 рубля. Значит, на продукты с учетом повышения получится 132,62 рубля. Теперь нужно высчитать от этой суммы 83% и прибавить их к ней. Получится 242,69 рубля — таким будет новый БПМ исходя из наших расчетов. Это на 10,86 рубля больше нынешнего.

Если бы его посчитали по-старому — с 77%, сумма получилась бы на 7,95 рубля меньше — 234,74 рубля.

Интересно, что процент, который определяет сумму, отведенную на оплату услуг и покупку одежды и прочего, за 5 лет увеличился всего на 6 процентных пункта. А, к примеру, тарифы на электричество выросли в два раза — с 7 до почти 15 копеек за 1 кВт*ч. А проезд на общественном транспорте подорожал на 62% — с 37 копеек до 60.

БПМ — это минимальная сумма, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. Проще говоря, эта сумма, на которую можно выжить. Для каждой группы населения она своя — для студентов одна, для пенсионеров — другая, для трудоспособных людей — третья.