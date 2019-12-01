﻿ Геймер провел в играх 572 часа за месяц и побил мировой рекорд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геймер провел в играх 572 часа за месяц и побил мировой рекорд

02.12.2019 19:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чтобы установить новый рекорд по количеству часов, проведенных за играми геймер спал по 3,5 часа в день.

В прошлом месяце стример Эндрю Бодин, известный под ником GiantWaffle побил мировой рекорд по количеству часов, проведенных за играми. За 30 дней ноября геймер провел за играми 572. Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Twitter. 

Все свои игровые сессии Эндрю транслировал в интернет. Как сообщает портал Kotaku, для того, чтобы установить новый мировой рекорд, геймеру приходилось играть не меньше 19 часов в день. 

К такому игровому марафону Бодин готовился несколько месяцев. Игрок настраивал свой суточный биоритм так, чтобы удавалось спать всего 3,5 часа. На своих стримах Эндрю Бодин играл в Red Dead Redemption 2, Escape From Tarkov, Rocket League, Rainbow Six Siege, Luigi’s Mansion 3 и Factorio, а также успел полностью пройти Death Stranding — на это ему потребовалось более 30 часов.


Предыдущие мировые рекорды по количеству часов, проведенных за играми принадлежали стримерам JayBigs (569 часов), ItsArmand (566 часов), Edison Park (541 час) и Zizaran (506 часов).
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы установить новый рекорд по количеству часов, проведенных за играми геймер спал по 3,5 часа в день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: мокрый снег с дождем и гололед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные мужские рубашки 2017 в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика