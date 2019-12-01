Геймер провел в играх 572 часа за месяц и побил мировой рекорд

В прошлом месяце стример Эндрю Бодин, известный под ником GiantWaffle побил мировой рекорд по количеству часов, проведенных за играми. За 30 дней ноября геймер провел за играми 572. Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Twitter.





Все свои игровые сессии Эндрю транслировал в интернет. Как сообщает портал Kotaku, для того, чтобы установить новый мировой рекорд, геймеру приходилось играть не меньше 19 часов в день.





К такому игровому марафону Бодин готовился несколько месяцев. Игрок настраивал свой суточный биоритм так, чтобы удавалось спать всего 3,5 часа. На своих стримах Эндрю Бодин играл в Red Dead Redemption 2, Escape From Tarkov, Rocket League, Rainbow Six Siege, Luigi’s Mansion 3 и Factorio, а также успел полностью пройти Death Stranding — на это ему потребовалось более 30 часов.



