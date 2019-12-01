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Не чесноком единым: Сербия заинтересовалась белорусским молоком
Источник материала: Партизан
Сербия заинтересована в поставках молока из Беларуси для своего кондитерского производства. Речь об этом зашла во время 5-го заседания рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия.
Как сообщается на
Кроме того, Беларусь и Сербия договорились проработать возможные варианты и перспективы взаимовыгодного сотрудничества с научно-исследовательскими организациями в части совместного исследования сортов растений. Речь идёт также о селекции и семеноводстве люцерны, сахарной свеклы.
По итогам девяти месяцев 2019 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Сербией вырос более чем на 30 % в сравнении с таким периодом 2018 года. Втрое увеличился экспорт, он составил 3, 6 миллиона долларов США.
Сегодня Беларусь поставляет в Сербию картофель, семена, сливочное масло, несколько сортов лука и чеснок.
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Сербия заинтересована в поставках молока из Беларуси для своего кондитерского производства. Речь об этом зашла во время 5-го заседания рабочей группы по...
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