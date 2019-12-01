ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не чесноком единым: Сербия заинтересовалась белорусским молоком

02.12.2019 18:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сербия заинтересована в поставках молока из Беларуси для своего кондитерского производства. Речь об этом зашла во время 5-го заседания рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщается на сайте Минсельхозпрода, двусторонние переговоры показали, что сербская сторона заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью, а также в увеличении товарооборота между странами. Стороны уже договорились о проведении инспекции белорусских молочных предприятий. Они пройдут в январе в целях аттестации для поставок на сербский рынок, передает "Еврорадио".

Кроме того, Беларусь и Сербия договорились проработать возможные варианты и перспективы взаимовыгодного сотрудничества с научно-исследовательскими организациями в части совместного исследования сортов растений. Речь идёт также о селекции и семеноводстве люцерны, сахарной свеклы.



По итогам девяти месяцев 2019 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Сербией вырос более чем на 30 % в сравнении с таким периодом 2018 года. Втрое увеличился экспорт, он составил 3, 6 миллиона долларов США.

Сегодня Беларусь поставляет в Сербию картофель, семена, сливочное масло, несколько сортов лука и чеснок.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербия заинтересована в поставках молока из Беларуси для своего кондитерского производства. Речь об этом зашла во время 5-го заседания рабочей группы по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика