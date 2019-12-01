Не чесноком единым: Сербия заинтересовалась белорусским молоком

сайте Минсельхозпрода, двусторонние переговоры показали, что сербская сторона заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью, а также в увеличении товарооборота между странами. Стороны уже договорились о проведении инспекции белорусских молочных предприятий. Они пройдут в январе в целях аттестации для поставок на сербский рынок, передает "Еврорадио" . Как сообщается наМинсельхозпрода, двусторонние переговоры показали, что сербская сторона заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью, а также в увеличении товарооборота между странами. Стороны уже договорились о проведении инспекции белорусских молочных предприятий. Они пройдут в январе в целях аттестации для поставок на сербский рынок, передает





Кроме того, Беларусь и Сербия договорились проработать возможные варианты и перспективы взаимовыгодного сотрудничества с научно-исследовательскими организациями в части совместного исследования сортов растений. Речь идёт также о селекции и семеноводстве люцерны, сахарной свеклы.













По итогам девяти месяцев 2019 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Сербией вырос более чем на 30 % в сравнении с таким периодом 2018 года. Втрое увеличился экспорт, он составил 3, 6 миллиона долларов США.





Сегодня Беларусь поставляет в Сербию картофель, семена, сливочное масло, несколько сортов лука и чеснок.