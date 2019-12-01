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Расстрельная статья: ранее судимый за убийство сельчанин убил брата
Источник материала: Партизан
Уголовное дело возбудили в отношении жителя городского поселка Краснополье, который подозревается в убийстве брата
Инцидент в частном секторе поселка произошел ночью 30 ноября, после конфликта, произошедшего между родственниками.
В ходе ссоры мужчина достал незарегистрированное охотничье ружье и произвел один выстрел в грудь брату. От полученных повреждений тот скончался.
В отношении 37-летнего стрелка возбудили дело п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
Подозреваемый два года назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за разбой и убийство. Ьем ему грозит наказание впроть до смертной казни.
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Уголовное дело возбудили в отношении жителя городского поселка Краснополье, который подозревается в убийстве брата
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