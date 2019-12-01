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Международные наблюдатели уехали - началась зачистка

02.12.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После "вакханалии" предвыборной, похоже, в Беларуси начинается вакханалия судебная.

Правозащитники собрали сведения об административном преследовании участников акций, которые происходили во время избирательной кампании и тех, кто каким-то образом пытался поучаствовать в избирательном фарсе.

2  декабря.

Денис Красочко, за участие в предвыборном пикете, который посчитали несанкционированным массовым мероприятием, 8 ноября на пл. Свободы в Минске, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Первомайского района г. Минска. Начало в 11.30.

Леонид Кулаков, за участие во "Встрече свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Первомайского района г. Минска.

Ольга Николайчик, за участие в предвыборном пикете, который посчитали несанкционированным массовым мероприятием.Суд Первомайского района г. Минска. Начало в 11.30.

Нина Багинская, (ст 23.34 КоАП, суд Первомайского района Минска);


4 декабря.

Оксана Юшкевич, составлен протокол правонарушения по ст 23.34 КоАП. Суд Октябрьского района Минска. Начало в 9:15.


5 декабря.


Анастасия Гусева, за участие в "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Центрального района Минска. Начало - 9:15;

Павел Северинец, за участие в "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Центрального района Минска. Начало - 9:15;

Андрей Кудик, за участие в акции-шествии 16 ноября «Встреча свободных людей", составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Центрального района Минска. Начало - 9:15;

Артем Черняк, за участие в акции-шествии 16 ноября «Встреча свободных людей", составлен протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП. Суд Центрального района Минска. Начало - 10:15.

Максим Винярский, за участие в "Встрече свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Центрального района Минска;

Евгений Афнагель, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Центрального района Минска;

Ольга Николайчик, за участие в "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.

Андрей Шарендо, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Ленинского района Бреста.


6 декабря.

Анастасия Гусева, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;

Андрей Войнич, составлен протокол по ст. 23.34 ч.1 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 14.15.

Артем Черняк, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;

Евгений Афнагель, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска. Начало - 10:15;

Ольга Николайчик, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд Московского района Минска;

Дмитрий Козлов, за участие в несанкционированном массовом мероприятии составлен протокол по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП; Суд Московского района Минска;

9 декабря.


Петр Маркелов, являлся доверенным лицом кандидата в депутаты Станислава Шашка, который баллотировался в Минске в Палату Представителей по Юго-Западному избирательному округу № 99. Составлены 2 протокола: ст. 17.1 (мелкое хулиганство), ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Суд Московского района Минска, начало в 10-00.


10 декабря.


Андрей Слиж, за участие в несанкционированном пикете кандидата в депутаты Полины Шaрэнда-Панасюк во время парламентской кампании составлен протокол по ч.3 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района Бреста.

12 декабря.

Александр Морачевский, за участие в несанкционированном пикете кандидата в депутаты Полины Шaрендо-Панасюк во время парламентской кампании составлен протокол по ч.3 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района Бреста;

Елена Шабуня, за сюжет на тему выборов для телеканала "Белсат" составлен протокол по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). Суд Витебского района.

Дмитрий Лупач, за сюжет на тему выборов для телеканала "Белсат" составлен протокол по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). Суд Витебского района.

По сведениям правозащитников "Весны", повестки для составления протоколов административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП за участие в предвыборных митингах и других массовых мероприятиях по состоянию на 30 ноября или протоколы получили:

Ирина Халип (2 декабря вызывают в Центральный РУВД Минска для составления протокола по ст. 23.34 КоАП);

Наталья Самотыя (получила по почте протокол за 16.11.2019);

Михаил Чемурако (Бывший кандидат в депутаты из Дубровно. Составлен протокол по ст 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).


Напомним, 29 ноября Суд Полоцкого района и города Полоцка вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде ареста на 15 суток общественному активисту Александру Круткину

На своей странице в Facebook он поместил репост, где содержались слова: "Нам надо действовать смело и решительно. 15 ноября, 18:00, Октябрьская площадь. Речь идет о "Встрече свободных людей".
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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После "вакханалии" предвыборной, похоже, в Беларуси начинается вакханалия судебная.
 
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