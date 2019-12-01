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В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

02.12.2019 19:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 2 декабря стартовали региональные отборочные туры представителей Беларуси на вокальном конкурсе предстоящего фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2020», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

Прослушивание претендетов от столицы провели на сцене концертного зала «Верхний город». Сначала перед жюри выступили юные исполнители, затем взрослые. Жюри прослушало 24 ребенка и более 20 взрослых исполнителей.

В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

Полина Павлющенко, участница отбора:
Это очень большой и очень крутой конкурс. Очень хочется получить новый опыт.

В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

Ольга Миникаева, участница отбора:
Здесь очень хорошая акустика, звук. Я думаю, что я достойно представлю.

В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

Владимир Громов, солист Большого театра Беларуси, председатель жюри:
Я надеюсь, что все артисты настроятся на ту волну, что они действительно артисты и должны заразить публику, покорить ее своей харизмой, умением, творческим горением. Заразить нас, увлечь, и мы пойдем за ним.

В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

Эстафету региональных туров на престижный международный конкурс 5 декабря примет Гомель. В Витебске прослушивание состоится 6 декабря. В этот же день оно пройдет в Могилеве, а 7 декабря – в Гродно. Завершат отборочный марафон Минская область – 12 декабря и Брестская – 13-го.

Люди в материале: Полина Павлющенко, Ольга Миникаева, Владимир Громов
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 2 декабря стартовали региональные отборочные туры представителей Беларуси на вокальном конкурсе предстоящего фестиваля искусств...
 
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