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В Минске изменили места размещения датчиков автоматической фиксации скорости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Контроль за скоростным режимом на дорогах столицы продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мобильные датчики автоматической фиксации в декабре будут работать по новым адресам. Всего их установили более 10. Круглосуточно фиксировать нарушителей будут две камеры на 19-м километре внешнего и внутреннего кольца МКАД. Остальные камеры работают поочередно. Точные адреса размещения на карте.
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Новости Беларуси. Контроль за скоростным режимом на дорогах столицы продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мобильные датчики...
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