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Новости экономики за 02.12.2019

02.12.2019 19:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменения границ областей в стране повлияют на регистр недвижимого имущества? Почему платных дорог стало больше? И сколько электронных билетов купили через сайт белорусской железной дороги с начала года? Деловой обзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИЗМЕНИЛИСЬ ГРАНИЦЫ ОБЛАСТЕЙ

С начала месяца по указу Президента установлены новые границы Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино. Все изменения централизованно внесут в Единый государственный регистр недвижимого имущества и Реестр адресов.

Новости экономики за 02.12.2019

Пошлину за выдачу документа, удостоверяющего право на земельный участок, взимать не будут. Кроме того, не придется оплачивать внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохранится до прекращения срока аренды.

ПЛАТНЫХ ДОРОГ СТАЛО БОЛЬШЕ

С началом месяца в стране расширилась сеть платных дорог. Их протяженность увеличится за счет присоединения нового участка.

Новости экономики за 02.12.2019

Этап расширения сети предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 километров дорог на участке автотрассы Минск–Гродно–граница Польши (Брузги) – от 134-го до 196-го километра. Итоговая протяженность сети платных дорог в Беларуси после этого составит 1787 километров.

БелЖД 2 декабря запустила мобильное приложение для покупки билетов

МИНСК, ЛОНДОН, ВАНКУВЕР ЕДИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА, ГДЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД В МЕТРО БЕСКОНТАКТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Минск вошел в тройку городов мира, где возможна оплата проезда в метро бесконтактной банковской картой. Вскоре белорусская столица продвинется еще дальше в развитии технологий использования бесконтактных платежей.

Новости экономики за 02.12.2019

С 2020 года заработает новый сервис, и оплатить проезд бесконтактной картой любого банка можно будет не только в метро, но и во всех видах наземного транспорта: трамвае, троллейбусе или автобусе.

На чём белорусы пытались сэкономить в 2019-м?

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как изменения границ областей в стране повлияют на регистр недвижимого имущества? Почему платных дорог стало больше? И сколько электронных...
 
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