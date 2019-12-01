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БелЖД 2 декабря запустила мобильное приложение для покупки билетов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В октябре ресурс работал в тестовом режиме. Его опробовали 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А уже сегодня пользователи смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS получили доступ к приложению. Наиболее востребованным и популярным среди пассажиров является сервис по оформлению электронных проездных документов. За 11 месяцев на сайте БЖД оформлено 2 миллиона 700 тысяч билетов
Дополнительным стимулом для использования новых ресурсов стала отмена с 1 декабря комиссионного сбора при оформлении электронных билетов. Такой документ с регистрацией стоит дешевле, чем при покупке в билетной кассе.
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Новости Беларуси. В октябре ресурс работал в тестовом режиме. Его опробовали 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже сегодня пользователи...
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