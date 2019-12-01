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На чём белорусы пытались сэкономить в 2019-м?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Яндекс» рассказал, на чем пытались экономить беларусы в 2019 году. Компания проанализировала запросы со словом «недорого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оказалось, что в 13 % случаев жители нашей страны искали недорогую квартиру (купить или снять). На втором месте дешевые автомобили, велосипеды или электросамокаты. Третье место – у мебели. У поисковика спрашивали про кухни, а чуть реже – про шкафы и диваны.
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Новости Беларуси. «Яндекс» рассказал, на чем пытались экономить беларусы в 2019 году. Компания проанализировала запросы со словом «недорого», сообщили в программе...
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