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Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги

02.12.2019 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неделю скидок объявили организации бытового обслуживания Минска накануне Дня инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги

Например, почти два десятка парикмахерских столицы предоставят скидки  от 20 до 50 %, а 3 и 4 декабря лица с ограниченными возможностями смогут сделать стрижку бесплатно. Некоторые прачечные и химчистки также предложат скидки на свои услуги. По льготному тарифу можно будет сделать фото на документы и отремонтировать обувь.

Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги

Екатерина Воробьева, администратор парикмахерской:
Мы социальный объект и всех приглашаем к нам обслужиться. В этот день, день инвалидов мы хотим, чтобы эти люди почувствовали себя здоровыми людьми. Пусть этот день им принесет и радость, и улыбку, и хорошее настроение.

Списки адресов, размеры скидок и условия можно найти на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Люди в материале: Екатерина Воробьева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Неделю скидок объявили организации бытового обслуживания Минска накануне Дня инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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