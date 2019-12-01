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Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неделю скидок объявили организации бытового обслуживания Минска накануне Дня инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Например, почти два десятка парикмахерских столицы предоставят скидки от 20 до 50 %, а 3 и 4 декабря лица с ограниченными возможностями смогут сделать стрижку бесплатно. Некоторые прачечные и химчистки также предложат скидки на свои услуги. По льготному тарифу можно будет сделать фото на документы и отремонтировать обувь.
Екатерина Воробьева, администратор парикмахерской:
Списки адресов, размеры скидок и условия можно найти на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.
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Новости Беларуси. Неделю скидок объявили организации бытового обслуживания Минска накануне Дня инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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