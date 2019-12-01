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Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

02.12.2019 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  В Минской области проходит акция ГАИ по профилактике аварий зимой. Она продлится до среды, 4 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

Первое, на что обращают внимание сотрудники ГАИ – колеса автомобилей. Заменить летние шины на зимние нужно было еще до 1 декабря, однако до окончания акции инспекторы обещают ограничиваться предупреждениями. Благодаря профилактике с каждым годом недобросовестных водителей становится меньше.

Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

Лучше раньше переобуться, чем потом машину ремонтировать.

Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

На летней резине зимой в заторах не выедешь. Если много снега, то будешь стоять и просить помощи, чтобы тебя кто-то толкал или вытягивал. Поэтому переобулся и едешь уверенно в любую погду.

Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

Юрий Бразовский, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Солигорского РОВД:
Помимо установки зимних колес рекомендуем водителям проверить состояние стеклоочистителей, дворников так называемых, чтобы была залита незамерзающая жидкость в омыватель стекол. Проверить состояние аккумуляторной батареи, при необходимости заранее, не дожидаясь заморозков, сменить. Рекомендуется водителям сменить топливный фильтр (особенно это касается транспортных средств, работающих на дизельном топливе).

Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

ГАИ напоминает, что до 1 марта поездка на летней резине влечет за собой штраф в 12 рублей. А вот если на машине установлены изношенные шины, размер может вырасти в 10 раз.

Люди в материале: Юрий Бразовский
 
 
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Новости Беларуси.  В Минской области проходит акция ГАИ по профилактике аварий зимой. Она продлится до среды, 4 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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