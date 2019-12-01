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Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области проходит акция ГАИ по профилактике аварий зимой. Она продлится до среды, 4 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первое, на что обращают внимание сотрудники ГАИ – колеса автомобилей. Заменить летние шины на зимние нужно было еще до 1 декабря, однако до окончания акции инспекторы обещают ограничиваться предупреждениями. Благодаря профилактике с каждым годом недобросовестных водителей становится меньше.
Лучше раньше переобуться, чем потом машину ремонтировать.
На летней резине зимой в заторах не выедешь. Если много снега, то будешь стоять и просить помощи, чтобы тебя кто-то толкал или вытягивал. Поэтому переобулся и едешь уверенно в любую погду.
Юрий Бразовский, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Солигорского РОВД:
ГАИ напоминает, что до 1 марта поездка на летней резине влечет за собой штраф в 12 рублей. А вот если на машине установлены изношенные шины, размер может вырасти в 10 раз.
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Новости Беларуси. В Минской области проходит акция ГАИ по профилактике аварий зимой. Она продлится до среды, 4 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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