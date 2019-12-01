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Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два человека погибли на пожаре в деревне Блонь Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В момент возгорания в доме находилась хозяйка, родственник мужа и 9 детей. Взрослых спасти не удалось. Дети оставили дом самостоятельно еще до прибытия подразделения МЧС. Две девочки с ожогами госпитализированы.
Причина возгорания устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при розжиге печи.
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Новости Беларуси. Два человека погибли на пожаре в деревне Блонь Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В момент возгорания в доме...
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