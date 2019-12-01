ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись

02.12.2019 18:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два человека погибли на пожаре в деревне Блонь Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись

В момент возгорания в доме находилась хозяйка, родственник мужа и 9 детей. Взрослых спасти не удалось. Дети оставили дом самостоятельно еще до прибытия подразделения МЧС. Две девочки с ожогами госпитализированы.

Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись

Причина возгорания устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при розжиге печи.

Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Два человека погибли на пожаре в деревне Блонь Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В момент возгорания в доме...
 
Новости дня
Новости разные
 
Судебная вакханалия: суд оштрафовал участников предвыборных пикетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика