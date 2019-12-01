Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сербию. Программа встреч рассчитана на два дня, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство «БЕЛТА» .

В аэропорту Лукашенко встретил глава Сербии Александр Вучич. Он приветствовал белорусского коллегу у трапа самолета, затем они уехали к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда.

Параллельно визиту Лукашенко в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.