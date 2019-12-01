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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сербию

02.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сербию. Программа встреч рассчитана на два дня, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство «БЕЛТА».

В аэропорту Лукашенко встретил глава Сербии Александр Вучич. Он приветствовал белорусского коллегу у трапа самолета, затем они уехали к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда.

Параллельно визиту Лукашенко в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.



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В аэропорту Белграда белорусского президента встретил глава Сербии Александр Вучич.
 
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