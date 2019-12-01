Три белорусских хоккеиста станут участниками Матча звезд КХЛ

Источник материала: Аргументы и факты

Завершилось голосование болельщиков за игроков, которые станут участниками Матча звезд КХЛ. Среди тех, кому отдали голоса любители хоккея, есть и белорусские хоккеисты.

В дивизионе Тарасова симпатии болельщиков завоевал форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий. В голосовании защитников дивизиона Харламова выиграл игрок обороны сборной Беларуси, ныне защищающий цвета «Ак Барса», Кристиан Хенкель. Еще один защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич стал лучшим в дивизионе Тарасова.

Кроме того, отметим, что вратарем команды дивизиона Тарасова будет нынешний голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот.

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве 19 января 2020 года.