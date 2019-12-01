ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три белорусских хоккеиста станут участниками Матча звезд КХЛ

02.12.2019 18:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Три белорусских хоккеиста станут участниками Матча звезд КХЛ
Вячеслав Грецкий. © / Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Завершилось голосование болельщиков за игроков, которые станут участниками Матча звезд КХЛ. Среди тех, кому отдали голоса любители хоккея, есть и белорусские хоккеисты.

Три белорусских хоккеиста станут участниками Матча звезд КХЛ Трое белорусов попали в список претендентов на драфт НХЛ 2020 года

В дивизионе Тарасова симпатии болельщиков завоевал форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий. В голосовании защитников дивизиона Харламова выиграл игрок обороны сборной Беларуси, ныне защищающий цвета «Ак Барса», Кристиан Хенкель. Еще один защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич стал лучшим в дивизионе Тарасова.

Кроме того, отметим, что вратарем команды дивизиона Тарасова будет нынешний голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот.

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве 19 января 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В список попали Вячеслав Грецкий, Илья Шинкевич и Кристиан Хенкель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему кошмарные сны полезны для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика