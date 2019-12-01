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28 белорусских телят контрабандой пытались переправить в Россию

02.12.2019 19:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

28 белорусских телят контрабандой пытались переправить в Россию

Россельхознадзор пресек контрабанду 28 живых телят, которых пытались переправить в Россию из Беларуси.

Как сообщили «Ежедневнику», в Россельхознадзоре, в ППУ «Красная Горка» транспортное средство, перевозившее телят, было задержано на одной из региональных автодорог в Краснинском районе.

В ходе проведенного контроля инспекторы службы установили, что необходимые ветеринарные сопроводительные документы на крупный рогатый скот, подтверждающие его происхождение, клиническое здоровье и эпизоотическое благополучие местности-выхода, отсутствовали. Имевшаяся у водителя автомобиля товарно-транспортная накладная была предназначена сугубо для внутрибелорусских перевозок, а количество указанных в ней голов животных не соответствовало фактическому числу скота.

Кроме того, перевозка телят осуществлялась в необорудованном для этого автотранспортном средстве.

В результате после проведения проверочных мероприятий виновное лицо было привлечено к административной ответственности, а молодняк крупного рогатого скота возвращен на сопредельную территорию под контролем представителей белорусской государственной ветеринарной службы.

 
 
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Россельхознадзор пресек контрабанду 28 живых телят, которых пытались переправить в Россию из Беларуси.
 
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