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В Слуцком районе погиб водолаз, который искал в реке пропавшего мужчину

02.12.2019 19:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Слуцком районе погиб водолаз, который искал в реке пропавшего мужчину
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, 30 ноября 36-летний житель Слуцка отправился на подводную охоту и пропал. Его поиски велись 1 декабря в реке Сивельга у деревни Великий Быков Слуцкого района, передает БЕЛТА.

В Слуцком районе погиб водолаз, который искал в реке пропавшего мужчину В Чечерском районе два рыбака провалились под первый лед

В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело пропавшего. Однако на этом трагические инциденты себя не исчерпали. Во время операции по извлечению тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.

По данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
 
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