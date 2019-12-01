В Слуцком районе погиб водолаз, который искал в реке пропавшего мужчину

Как стало известно, 30 ноября 36-летний житель Слуцка отправился на подводную охоту и пропал. Его поиски велись 1 декабря в реке Сивельга у деревни Великий Быков Слуцкого района, передает БЕЛТА .

В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело пропавшего. Однако на этом трагические инциденты себя не исчерпали. Во время операции по извлечению тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.

По данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства трагедии.