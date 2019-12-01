|
В Слуцком районе погиб водолаз, который искал в реке пропавшего мужчину
02.12.2019 19:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Снимок носит иллюстративный характер. © /
Как стало известно, 30 ноября 36-летний житель Слуцка отправился на подводную охоту и пропал. Его поиски велись 1 декабря в реке Сивельга у деревни Великий Быков Слуцкого района, передает
В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело пропавшего. Однако на этом трагические инциденты себя не исчерпали. Во время операции по извлечению тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.
По данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия случилась 1 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)