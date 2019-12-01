Женщина вызвала скорую, однако медики лишь констатировали гибель малыша. Сейчас в причинах происшествия разбирается Следственный комитет. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Бресте мама обнаружила новорожденного сына мертвым в кроватке
02.12.2019 18:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Женщина вызвала скорую, однако медики лишь констатировали гибель малыша. Сейчас в причинах происшествия разбирается Следственный комитет. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Трагедия произошла утром 2 декабря.
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