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В Бресте мама обнаружила новорожденного сына мертвым в кроватке

02.12.2019 18:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте мама обнаружила новорожденного сына мертвым в кроватке
Фото из открытых источников

В Бресте мама обнаружила новорожденного сына мертвым в кроватке СК: в Бобруйске в кустах обнаружили кричащего новорожденного ребенка
Как стало известно, трагедия случилась в Бресте 2 декабря. Накануне женщина уложила спать своего новорожденного сына. На следующий день около 8 часов утра мама хотела покормить мальчика и обнаружила, что младенец не подает признаков жизни, сообщает Следственный комитет.

Женщина вызвала скорую, однако медики лишь констатировали гибель малыша. Сейчас в причинах происшествия разбирается Следственный комитет. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Брест
 
 
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