В Минске с 3 по 5 декабря пройдут мини-ярмарки вакансий

Источник материала: Аргументы и факты

Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий, которые пройдут с 3 по 5 декабря, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

3 декабря (вторник) мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ООО «Флайзис», филиал №3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод», ООО «Профрезервгрупп», РУП «Главный расчетный информационный центр Белорусской железной дороги».

4 декабря (среда), в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69) вакансии предложит ООО «Профрезервгрупп».

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится 5 декабря (четверг) с участием ООО «Профрезервгрупп», а также представителей Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.