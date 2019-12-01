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В Минске с 3 по 5 декабря пройдут мини-ярмарки вакансий

02.12.2019 20:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске с 3 по 5 декабря пройдут мини-ярмарки вакансий
Фото из открытых источников

Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий, которые пройдут с 3 по 5 декабря, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В Минске с 3 по 5 декабря пройдут мини-ярмарки вакансий Рабочий или директор? Кем лучше быть, чтобы хорошо зарабатывать

3 декабря (вторник) мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ООО «Флайзис», филиал №3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод», ООО «Профрезервгрупп», РУП «Главный расчетный информационный центр Белорусской железной дороги».

4 декабря (среда), в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69) вакансии предложит ООО «Профрезервгрупп».

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится 5 декабря (четверг) с участием ООО «Профрезервгрупп», а также представителей Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

 
 
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Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00.
 
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