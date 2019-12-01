На МКАД-2 легковушку насквозь «прошило» придорожным отбойником

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, смертельная авария произошла 2 декабря, около 12.20. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, 49-летний водитель Renault Megane Scenic ехал по трассе М14 (МКАД-2).

По неизвестным пока причинам на 32-м км автодороги он врезался в отбойник. Металлическая конструкция насквозь «прошила» салон автомобиля. В результате ДТП водитель погиб, не приходя в сознание. Мужчину из автомобиля доставали сотрудники МЧС.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.