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На МКАД-2 легковушку насквозь «прошило» придорожным отбойником

02.12.2019 19:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На МКАД-2 легковушку насквозь «прошило» придорожным отбойником
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, смертельная авария произошла 2 декабря, около 12.20. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, 49-летний водитель Renault Megane Scenic ехал по трассе М14 (МКАД-2).

На МКАД-2 легковушку насквозь «прошило» придорожным отбойником Трагедия в Новополоцке: в ДТП погиб человек

По неизвестным пока причинам на 32-м км автодороги он врезался в отбойник. Металлическая конструкция насквозь «прошила» салон автомобиля. В результате ДТП водитель погиб, не приходя в сознание. Мужчину из автомобиля доставали сотрудники МЧС.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
 
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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 49-летний мужчина.
 
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