Брестская область перевыполнила план по отбору кандидатов в Военную академию

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году из Брестской области на учебу в Военную академию поступило 255 абитуриентов, а всего регион отправил свыше 300 кандидатов. И это самый высокий показатель по стране. План выполнен на 137%. Об этом sb.by рассказал ведущий специалист направления призыва Брестского облвоенкомата Борис Юхимец в ходе встречи со старшеклассниками города.





Мероприятие проводилось в 35-й школе. Его цель — познакомить ребят с перспективами высшего военного образования, с тем, какие специальности предлагает академия, денежные довольствия, льготы, привилегии и многое другое. Сегодня в зале собрались старшеклассники из 11 школ. По словам начальника отдела призыва на военную службу военкомата Бреста и Брестского района Сергея Потапчука, подобные встречи продолжатся и далее.

Сегодня с учениками беседовал старший преподаватель факультета связи и автоматизированных систем управления Иван Шелест. С его слов, интерес к учебе в военной академии у молодежи растет. И цифры по кандидатам из Бреста как раз говорят об этом. Наибольшей популярностью пользуется не только факультет, где преподает Иван Шелест, но и факультет военной разведки, общевойсковой факультет.





Выбрав военную специальность, подчеркивает старший преподаватель, абитуриент может получить и гражданскую. Например, на том же факультете военной разведки курсанты могут получить «корочки» переводчиков. А получив диплом можно поступать в магистратуру и далее сделать карьеру ученого. Всего в Военной академии Республики Беларусь сегодня учится около двух тысяч курсантов.