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В Бресте открылся центр приема информации от людей с ослабленным слухом

02.12.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в канун Международного дня инвалидов открылся диспетчерский пункт для тех, кто плохо слышит. Решить любую жизненную ситуацию им будут помогать переводчики в круглосуточном режиме. Общение происходит через Viber, Skype, посредством СМС.

В Бресте открылся центр приема информации от людей с ослабленным слухом


Вызвать «скорую», записаться к нотариусу, обратиться в ЖЭС… Для слабослышащих, глухих и глухонемых людей это задачи нелегкие. На помощь приходят специалисты — переводчики с языка жестов. 

— Прошу вас срочно вызвать «скорую помощь», очень сильно голова болит председатель областной организации ОО «Белорусское общество глухих» Валентина Красненко показывает гостям, как работает служба. Слабослышащий набирает номер Skype и говорит о своей проблеме. Валерий Савицкий, один из четырех переводчиков жестового языка, которые отныне посменно работают в диспетчерской, видит на экране обратившегося и тут же связывается с нужными службами.

В Бресте открылся центр приема информации от людей с ослабленным слухом


По словам директора производственного частного унитарного предприятия «Промбрис» общественного объединения «Белорусское общество глухих» Анатолия Сливко, в Бресте проживает свыше 350 глухонемых людей. До открытия диспетчерской им приходилось обращаться непосредственно к переводчику, который работает в штате предприятия, а также в социальные службы. Но только в рабочее время. 

Зарплату диспетчерам будет платить город. Содержание помещения  за счет «общества глухих». Выступая на открытии, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук отметил, что такие центры будут развиваться в области и дальше. Подобные диспетчерские уже работают в Минске, Гродно, Гомеле и Витебске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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