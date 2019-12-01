В Бресте открылся центр приема информации от людей с ослабленным слухом

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в канун Международного дня инвалидов открылся диспетчерский пункт для тех, кто плохо слышит. Решить любую жизненную ситуацию им будут помогать переводчики в круглосуточном режиме. Общение происходит через Viber , Skype, посредством СМС.







Вызвать «скорую», записаться к нотариусу, обратиться в ЖЭС… Для слабослышащих, глухих и глухонемых людей это задачи нелегкие. На помощь приходят специалисты — переводчики с языка жестов.



— Прошу вас срочно вызвать «скорую помощь», очень сильно голова болит, — председатель областной организации ОО «Белорусское общество глухих» Валентина Красненко показывает гостям, как работает служба. Слабослышащий набирает номер Skype и говорит о своей проблеме. Валерий Савицкий, один из четырех переводчиков жестового языка, которые отныне посменно работают в диспетчерской, видит на экране обратившегося и тут же связывается с нужными службами.







По словам директора производственного частного унитарного предприятия «Промбрис» общественного объединения «Белорусское общество глухих» Анатолия Сливко, в Бресте проживает свыше 350 глухонемых людей. До открытия диспетчерской им приходилось обращаться непосредственно к переводчику, который работает в штате предприятия, а также в социальные службы. Но только в рабочее время.



Зарплату диспетчерам будет платить город. Содержание помещения — за счет «общества глухих». Выступая на открытии, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук отметил, что такие центры будут развиваться в области и дальше. Подобные диспетчерские уже работают в Минске, Гродно, Гомеле и Витебске.