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Путин подписал закон о предустановке российского ПО

02.12.2019 21:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.


Фото: пресс-служба Кремля

Согласно тексту закона, «при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин». Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство России.

Как пояснил на заседании профильного комитета Совфеда по экономической политике в пятницу член этого комитета Алексей Синицын, который представлял перед сенаторами документ, аргументом за принятие закона является необходимость обеспечить российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий. Он считает, что в основу документа легла ситуация с китайской компанией Huawei, когда правительство США ввело санкции и ограничило доступ к программному обеспечению производителя. Правительство России поддержало документ.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к Путину с просьбой отклонить закон, поскольку он, по мнению авторов письма, окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации.

В настоящее время в Госдуму также внесен законопроект об ответственности за продажу технически сложных товаров без предварительно установленного российского программного обеспечения. Документом предлагается установить штрафные санкции за нарушение установленных требований по предустановке российского программного обеспечения в размере от 30  до 50 тысяч российских рублей для должностных лиц (470-780 долларов) и от 50 до 200 тысяч российских рублей (780-3120 долларов) для юридических лиц. Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор.

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Также закон распространяется на телевизоры с функцией Smart TV.
 
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