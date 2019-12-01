КГК помог вернуть в бюджет 92 млн долларов в 2018 году

Он отметил, что в 2017 году объем возвращенных в бюджет средств составил 94 млн долларов. «Это на порядок больше, чем еще несколько лет назад», – заявил Реут.





По его словам, эффективность работы повысилась благодаря налаженному сотрудничеству между странами.





Реут отметил, что результаты удалось улучшить, не увеличивая численность сотрудников, а количество материалов о подозрительных финансовых операциях, отправляемых на проверку, наоборот, уменьшилось.