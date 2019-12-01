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КГК помог вернуть в бюджет 92 млн долларов в 2018 году
Источник материала: Партизан
Департамент финансового мониторинга КГК помог вернуть в бюджет Беларуси около 92 млн долларов в 2018 году, сообщает
Он отметил, что в 2017 году объем возвращенных в бюджет средств составил 94 млн долларов. «Это на порядок больше, чем еще несколько лет назад», – заявил Реут.
По его словам, эффективность работы повысилась благодаря налаженному сотрудничеству между странами.
Реут отметил, что результаты удалось улучшить, не увеличивая численность сотрудников, а количество материалов о подозрительных финансовых операциях, отправляемых на проверку, наоборот, уменьшилось.
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Департамент финансового мониторинга КГК помог вернуть в бюджет Беларуси около 92 млн долларов в 2018 году, сообщает БелТА со ссылкой на директора департамента...
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