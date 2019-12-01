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Неожиданная правда о бергамоте произвела фурор в сети

02.12.2019 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Русскоязычные пользователи Twitter поразились, узнав, что такое бергамот.

Оказалось, что даже любители чая с бергамотом не догадывались, что представляет из себя эта добавка.



Вопрос заинтересовал пользователей после того, как микроблогер Дарина Калина поделилась картинкой бергамота. «Мне 27 лет, а я только сейчас узнала, как выглядит бергамот», — написала она. Твит стал вирусным, а многие пользователи признавались, что тоже, дожив до солидного возраста, не знали, как выглядит растение и какие у него плоды. «Я думала это листья какие то!» — удивилась Надежда Паух. «У меня одного бергамот ассоциировался с чем-то черным, коричневым или фиолетовым? И совсем не цитрусовым. Ну вот само слово бергамот — оно не может быть кислотно-зеленым», — возмутился юзер с ником Анархист.

Выражение «мне 27 лет, а я только сейчас узнала, как выглядит бергамот» тут же стало поводом для шуток. «Мне 36, и я до этого твита представлял бергамот так», — написал один из пользователей, прикрепив фото бегемота.


Блогер Сергей Д. попытался самостоятельно погуглить, что такое бергамот, но только запутался. Он опубликовал несколько разных ответов на запрос «бергамот». В одном говорилось, что бергамот — это сорт груш, а в другом — что это гибридный вид, полученный путем скрещивания померанца и цитрона. «Что. Ты. Такое. Бергамот», — негодовал микроблогер. Один из его подписчиков пояснил, что это два разных фрукта.

Бергамот используется в качестве отдушки для чая сорта Earl Grey. Его плоды и цветки также используются в парфюмерии, а кожица — в ароматерапии. Считается, что бергамот помогает при депрессии и улучшает пищеварение.

Весной этого года в англоязычном сегменте соцсетей произвел фурор популярный в России гематоген. У иностранцев вызвало недоумение то, что лакомство сделано на основе крови крупного рогатого скота.
 
 
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Русскоязычные пользователи Twitter поразились, узнав, что такое бергамот.
 
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