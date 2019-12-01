Андрей Вардомацкий: Я не знаю такой социологической организации, как МГИМО

В конце минувшей недели многие СМИ опубликовали информацию об опросе под типовыми заголовками: "90 процентов белорусов выступили за союз (союзничество) с Россией". Эти данные получены по результатам исследования, которое провел Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, сообщили российские новостные порталы.





"В ходе исследования было совершено более семи тысяч звонков, собрано пятьсот полных анкет. В опросе приняли участие все регионы Беларуси.





57,6 процента белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8 процента выступают за партнерские. 10,2 процента отдают предпочтение нейтральным. Только 0,2 процента придерживаются мнения о том, что отношения Москвы и Минска должны быть враждебными. Такое же число опрошенных белорусов затруднились ответить на вопрос об отношении к России", - проинформировали "Вести".









Судя из текста, 90% белорусов, выступающих за Союз, получились в результате суммирования тех, кто высказался за союзнические отношения и тех, кто желает партнерства.





Thinktanks.by профессор социологии, руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий: Данные результаты исследования прокомментировал дляпрофессор социологии, руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий:





- Первое впечатление от данных проведенного МГИМО социологического исследования – ощущение радости за белорусов – это доброжелательный, добрососедский, партнерски настроенный народ, который хочет жить в мире и добрососедстве со своими странами соседями, и конечно же с Россией.





Думаю, также, что и любой народ, живущий в стране, находящейся по периметру российской границы, хочет жить в мире и добрососедстве с соседкой Россией. Это естественно, натурально и похожие цифры по партнерству дал бы опрос практически любого народа по периметру.





Что касается профессионального комментария, то я его сделать в данном случае не могу, и это практически невозможно. Поскольку я просто не знаю такой социологической организации, как МГИМО. МГИМО – это всемирно известное элитное высшее заведение, занимающееся обучением дипломатичеких кадров. Но не занимающееся социологическими исследованиями. Есть традиционно установившиеся, заявившие себя на рынке социологических опросов российские фирмы-организации – ВЦИОМ, ФОМ, Центр Левады, ГФК и другие (прошу прощения если кого в спешке не назвал). Они имеют обученные интервьюерские сети, опытных в составлении опросников аналитиков-социологов, специалистов по выборке и т.д. Поэтому с точки зрения использованной исследовательской социологической инфраструктуры данное исследование я оценить не могу. Нужно знать уровень выучки и качество интервьюерской сети, дизайн выборки, методы и уровень проверки, точные формулировки вопросов, опциональный состав ответов, использованные шкалы, нормальный ли responcerate, refusalrate, качество базы телефонных номеров, адекватность продолжительности интервью психологии телефонного опроса, соответствие сложности анкеты уровню массового сознания, и много других технологических параметров. Это был первый аспект.





Возможно, МГИМО заказало этот опрос какой-либо профессионально занимающейся опросами организации.





Второй аспект - оценка инструментария опроса.





Что касается объема репрезентативной выборки в 500 респондентов – этого в принципе достаточно для снятия тренда в такой гомогенной стране, как Беларусь, (при доверительном интервале 4-5%). Однако, этого очевидно мало для анализа по различным социально-демографическим группам. Например, при данном объеме выборки в 500 респондентов, в столице Минске должно быть опрошено 90 респондентов. Этого очевидно мало для анализа ситуации и выводов конкретно по Минску. И по каждой из областей.





Заявленный в проекте математический аппарат, надо быть объективным – сильный, вызывает уважение.





Однако самый первый важный вопрос содержит опциональные формулировки ответов: «союзнические отношения», «партнерские отношения». Они носят, скорее, эмоционально-психологический характер. Для массового респондента трудноразличима разница между партнерскими и союзническими отношениями и поэтому эти цифры тяготеют к суммированию. А дальше – делаются некие политические выводы.





В опросниках по геополитической тематике в этом пункте обычно применяются более строго сформулированные, юридически более точные опции. Например – «вхождение в состав РФ», «дружественные государства без виз и границ», «государства с визами и границами» и т.п.





Желание партнерства отнюдь не означает желание слияния или вхождения. Это старый всеобщий закон социальной психологии. И это и является формулой массового геополитического сознания белорусов: сотрудничество – да, вхождение – нет.





Формула выведена на основе большого количества эмпирических исследований Белорусской аналитической мастерской. Вот часть результатов одного из них –











