ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии

02.12.2019 20:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда – главная политическая тема этих дней. 2 декабря начался официальный визит Александра Лукашенко в Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту главу белорусского государства приветствовал лично президент Сербии Александр Вучич.  

Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии

3 декабря лидеры проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. В Белграде также пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму более 100 миллионов долларов. В последнее время страны серьезное внимание уделяют именно экономическому сотрудничеству.

Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии

Беларусь в Сербии ценят в первую очередь за умение поддержать в трудную минуту – в 2019 году исполнилось 20 лет трагическим событиям в Белграде и историческому визиту Александра Лукашенко в этот город. Тот поступок сербы запомнили навсегда.  

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда – главная политическая тема этих дней. 2 декабря начался официальный визит Александра Лукашенко в Сербию,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске с 3 по 5 декабря пройдут мини-ярмарки вакансий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаная куртка мужская осень в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика