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Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

02.12.2019 21:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто такой Александр Лукашенко и где расположена Беларусь в Белграде знает буквально каждый житель. И это несмотря на то, что между столицами наших стран полторы тысячи километров. История прочно связала белорусов и сербов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Юлия Бешанова, корреспондент:
Балканы часто называют «пороховой бочкой» Европы. После Второй мировой войны наступило относительное затишье, но в конце 90-х снова полыхнуло. И вот тогда именно белорусы не закрыли глаза на чужую беду, услышали сигнал бедствия через километры. Такое дорогого стоит.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Поэтому сегодняшний визит белорусского лидера – событие для страны особое. Белград украшен нашими флагами, а у трапа первого борта – лично президент Сербии Александр Вучич.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Это сейчас главу нашего государства в аэропорту встречают по правилам международного протокола. 20 лет назад Александр Лукашенко на белградскую землю ступил вовсе не под звуки гимна и в сопровождении почетного караула – под вой сирен воздушной тревоги. Сербскую столицу бомбили больше 70 дней, и визит иностранного лидера не стал поводом прерывать операцию.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии:
Во время бомбардировок, во время агрессии. Это был очень сложный период, и моральная поддержка, визит или посещение нашего Президента… до сих пор сербы помнят об этом. Почти все об этом упоминают. Они всегда об этом говорят, заявляют и помнят, что «ваш Президент был здесь в самое сложное время».

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За последние годы в Сербии много раз менялись политики, политические курсы. Сама страна стала совсем другой. По разному складывались и экономические отношения. Но белорусско-сербская дружба – понятие неизменное. Испытание она прошла в самые тяжелые времена.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Ровно 75 лет назад Белград был освобожден от фашистских захватчиков. Кровопролитные бои за город продолжались семь дней. В этом мемориальном комплексе в честь освободителей вместе лежат советские и югославские солдаты, так же как когда-то, плечом к плечу, защищали город.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

 Белградцы знают свою историю и так же, как и белорусы, не дают ее переписывать. Объединяет два народа память о том, какой ценой дается мир, и желание защищать дом от прихода непрошенных гостей.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Основной день визита – завтра, 3 декабря. Запланировано большое число встреч и переговоров. Традиционно президенты пообщаются один на один и с участием делегаций. Ожидается, что белорусский Президент посетит парламент Сербии и обратиться с речью к депутатам.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Юлия Бешанова:
Лидеры наших государств встречаются регулярно. Это уже пятый визит в Сербию Александра Лукашенко. А летом во Дворце Независимости в Минске принимали Александра Вучича (как это было можно узнать здесь). Тогда наш Президент четко обозначил позицию: под политическую дружбу и исторические связи нужно подвести крепкий экономический фундамент.

Поэтому в нынешние дни визита в Белграде пройдет экономический форум. В 2018 году Беларусь и Сербия наторговали чуть больше чем на 150 миллионов долларов. Ожидается, что результаты этой встречи будут выше.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юлия Бешанова, Валерий Брылев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кто такой Александр Лукашенко и где расположена Беларусь в Белграде знает буквально каждый житель. И это несмотря на то, что между столицами...
 
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