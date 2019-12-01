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Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси вспоминают творчество писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. А именно их документальную хронику «Блокадная книга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 декабря в Доме Москвы в Минске 100-летию Гранина и 40-летию выхода этой работы посвятили конференцию. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил: «Блокадная книга» – литературный подвиг.
Создавалась она в конце 70-х по инициативе белорусского писателя Алеся Адамовича. Рассказы блокадников записывали на магнитофон. Судьбы 200 из них легли на четыре тысячи страниц.
Наталья Адамович, дочь Алеся Адамовича:
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Дмитрий Мезенцев, Чрезвыйчайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:
В 2019 году «Блокадную книгу» на немецком презентовали в Берлине. Сейчас труд Адамовича и Гранина переведен на 15 языков. Вскоре с чудовищными страницами истории, где изложены страдания и героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, смогут познакомиться и читатели из Франции.
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Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси вспоминают творчество писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. А именно их документальную хронику «Блокадная книга»,...
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