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Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

02.12.2019 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси вспоминают творчество писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. А именно их документальную хронику «Блокадная книга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

2 декабря в Доме Москвы в Минске 100-летию Гранина и 40-летию выхода этой работы посвятили конференцию. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил: «Блокадная книга» – литературный подвиг.

Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

Создавалась она в конце 70-х по инициативе белорусского писателя Алеся Адамовича. Рассказы блокадников записывали на магнитофон. Судьбы 200 из них легли на четыре тысячи страниц.

Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

Наталья Адамович, дочь Алеся Адамовича:
Калі ён пісаў «Блакадную кнігу» с Граніным, яны ў бальніцы, бывала, па чарзе ляжалі. Гэта зразумела. Выслухаць, нават гэтых бабуль хатынскіх, жанчын, ленінградскіх.

Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Действительно подвиг собрать эти истории. Довести их до нашего поколения и передать в будущее, потому что историю изменять нельзя. И наша задача – сохранить ее в том виде, какая она есть.

Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

Дмитрий Мезенцев, Чрезвыйчайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Это для нас основание, чтобы еще раз, перечитывая в буквальном смысле «Блокадную книгу», осмыслить масштаб того подвига. Это для нас тоже наказ не допускать переписывания истории, переосмысления роли солдата Великой Отечественной, освободившего Европу и мир от фашизма.

Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Алесь Адамович и Даниил Гранин открыли целое жанровое направление не только в литературе, но и во многом поспособствовали развитию фактически всех видов искусства. Это два писателя, которые являлись совестью своей эпохи.

Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

В 2019 году «Блокадную книгу» на немецком презентовали в Берлине. Сейчас труд Адамовича и Гранина переведен на 15 языков. Вскоре с чудовищными страницами истории, где изложены страдания и героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, смогут познакомиться и читатели из Франции.

Люди в материале: Наталья Адамович, Марианна Щеткина, Дмитрий Мезенцев, Наталья Карчевская
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси вспоминают творчество писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. А именно их документальную хронику «Блокадная книга»,...
 
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