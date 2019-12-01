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Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Объединенных Арабских Эмиратах 2 декабря отмечают День создания федерации. В честь этого торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С национальным праздником лидера ОАЭ поздравил Президент Беларуси. Глава государства выразил уверенность, что отношения наших стран будут оставаться примером успешного, взаимовыгодного и прочного международного сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь и ОАЭ связывает сотрудничество в самых разных сферах, от финансов до сельского хозяйства. Стороны намерены укреплять взаимодействие. В частности, есть интерес в реализации совместных проектов и обмене опытом.
Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
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Новости Беларуси. В Объединенных Арабских Эмиратах 2 декабря отмечают День создания федерации. В честь этого торжества проходят по всей стране, сообщили в...
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