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Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте завершили строительство энергоэффективного дома, первого в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для возведения экспериментального здания использовали отечественные материалы – утолщенные сэндвич-панели из бетона и утеплителя. Проектом уже заинтересовались в странах Прибалтики и Скандинавии.
В Беларуси он такой пока один. Пилот 36-квартирного дома возвели в одном из самых молодых районов Бреста. Главная его особенность – повышенная энергоэффективность. Вместо традиционного класса «Б», свойственного всему крупнопанельному строительству в стране, вышли на «А+». Это значит, что на отопление одного квадратного метра будет затрачиваться минимум в два раза меньше энергии.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Управлять через смартфон можно и системой «умной» вентиляции в доме. Сэкономить на счете за отопление поможет поквартирная рекуперация – воздух возвращаеся в помещение уже теплым.
Виктор Гладкий, начальник управления проектных работ строительной организации:
Если грамотно выстроить все процессы, то квадратные метры начнут экономить сами на себе. Но главный секрет энергоэфективности дома в его стенах. Утолщенные сэндвич-панели из бетона и утеплителя создали на новой модернизированной линии завода крупнопанельного домостроения.
Их соединение происходит по финской технологии – без использования сварки. Оцинкованные связи не подлежат коррозии: им не страшны ни дождь, ни снег. Дом собирается как взрослый конструктор, что позволяет на 20 % сократить сроки монтажа.
Эдуард Конончук, директор завода КПД строительной организации:
На предприятии сделали ставку на то, что жилье – это тот же товар. Чтобы продавать, нужно конкурировать, а для этого идти в ногу со временем. «Пилотом» уже заинтересовались в Европе.
Александр Романюк, генеральный директор строительной организации:
Планируется, что в 2020 году дома из брестских панелей будут собирать уже для европейского потребителя.
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Новости Беларуси. В Бресте завершили строительство энергоэффективного дома, первого в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для возведения...
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